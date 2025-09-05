Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álvaro Morata, triste tras colgarse la plata en la pasada Liga de Naciones. Reuters
Análisis

España, muchas certezas y el interrogante de Morata

La presencia casi testimonial del delantero del Como es lo único que chirría en el combinado de Luis de la Fuente, que exige más para encarrilar en Turquía el pase al Mundial

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:00

El discurso crítico, exigente y ambicioso de Luis de la Fuente tras la victoria de España en Bulgaria invita a ser incluso más optimistas ... con la mirada puesta en ese Mundial 2026 que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá y en el que La Roja aspira a conseguir su segunda estrella. Todo salió a pedir de boca en Sofía, con triunfo cómodo, brillo en la primera parte, los regresos de Dani Carvajal y Rodri Hernández, el estreno goleador de Cucurella, el debut de Jesús Rodríguez y la ausencia de lesiones, pero el seleccionador quiere más.

