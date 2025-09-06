Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La selección española, durante un entrenamiento. Nikolay Doychinov (Afp)
Mundial 2026 | Fase de clasificación

Turquía eleva el grado de exigencia para España

Tras el solvente triunfo cosechado ante Bulgaria, el combinado de Luis de la Fuente disputa un partido clave en el infierno de Konya frente al rival más peligroso del grupo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:04

Tras brillar el jueves en Sofía, donde selló un solvente triunfo frente a Bulgaria con goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino en la ... primera parte, la selección española afrontará este domingo un duelo clave contra Turquía en el infierno de Konya. El combinado otomano, dirigido desde el banquillo por el italiano Vincenzo Montella y liderado por el madridista Arda Güler, aumentará el grado de exigencia para la tropa de Luis de la Fuente en un pleito en el que se pondrá en juego el liderato del grupo E dentro de la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  3. 3 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  8. 8 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  9. 9 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Turquía eleva el grado de exigencia para España

Turquía eleva el grado de exigencia para España