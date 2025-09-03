Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rodrigo Hernández y Dani Carvajal saludan en presencia de otros internacionales españoles. Fernando Villar (Efe)
Fase de clasificación

España pulsa el botón del Mundial en Sofía

Una debilitada Bulgaria abre el camino del combinado que dirige Luis de la Fuente hacia la Copa del Mundo del próximo año

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:23

Con el parche de campeona de Europa reluciendo en su pecho, España pulsa el botón del Mundial enfrentándose este jueves a Bulgaria en Sofía, el ... primero de los tradicionalmente incómodos compromisos de septiembre. La milenaria capital cuyos orígenes se remontan a los asentamientos tracios que se establecieron allí en el siglo VIII a. C, un singular cruce de caminos, pueblos y religiones que han convertido sus calles en un asombroso mosaico en el que conviven catedrales ortodoxas, iglesias católicas, mezquitas y sinagogas, asistirá a la puesta de largo del combinado que dirige Luis de la Fuente rumbo a la abigarrada Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, la primera que tendrá 48 participantes en liza, 16 más de los que venían concurriendo desde Francia 1998. Uno de esos pasaportes lo sellará el primer clasificado del Grupo E de los clasificatorios europeos, donde España, que tiene la repesca asegurada en el peor de los casos como premio a su desempeño en la Liga de Naciones, parte como favorita frente a Turquía, Georgia y Bulgaria.

