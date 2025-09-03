Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa. EP
Mundial 2026

De la Fuente: «Nuestra obligación es ganarlo todo y queremos ganarlo todo»

El seleccionador español se muestra ambicioso en el inicio del ciclo mundialista y resta importancia a los goles encajados en las últimas citas

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:08

«Nuestra obligación es ganarlo todo y queremos ganarlo todo». Así de contundente se mostró Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa ... al encuentro que medirá este jueves a España con Bulgaria en Sofía. «Es un partido muy importante. Hay que empezar bien, tenemos enfrente a un rival muy difícil y sabemos la altura de la temporada en la que estamos y que a los futbolistas todavía les falta ese punto de finura», abundó el seleccionador español antes de un duelo que afronta con la guardia bien alta pese a la aparente debilidad de Bulgaria.

