Xabi Alonso: «Me gusta ver a Vinicius sonreír»

«Hay que alejarse de todo lo que ha pasado y centrarse en el verde, en el juego. Es un jugador fundamental para nosotros», valora el entrenador guipuzcoano sobre el brasileño

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:02

Con el derbi ante el Atlético en el Metropolitano llega la prueba del algodón para el notable progreso del Real Madrid, pero el entrenador guipuzcoano ... afronta el test desde la tranquilidad y la aparente normalidad, al menos de puertas hacia afuera. «La preparación para el partido, el previo, el entrenamiento... Siempre con la misma visión, el mismo enfoque, pero es un derbi, tiene un ambiente especial y una emocionalidad importante. Es un partido muy bonito y mañana esperamos un ambiente potente», analizó el preparador de Tolosa sobre el primer gran duelo de la temporada.

