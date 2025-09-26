Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Julilán Álvarez y Kylian Mbappe.

El Metropolitano, la prueba del algodón para un líder que solo sabe ganar

Derbi de contrastes en la caldera colchonera entre un irregular Atlético que ansía agarrarse a la Liga y un Real Madrid pletórico y favorito

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:45

Cita cumbre en la sobremesa del sábado. Separados por nueve puntos después de solo seis jornadas y con sensaciones muy diferentes en este inicio de ... curso, el tenso derbi capital que se avecina en el Metropolitano supone un test magnífico para comprobar si este Real Madrid de Xabi Alonso es tan fiero y poderoso como dicen sus números y si el Atlético tiene más fútbol de lo que marcan sus decepcionantes resultados.

