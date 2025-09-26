Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diego Pablo Simeone, durante su rueda de prensa previa al derbi. EP
Jornada 7

Simeone: «Habrá que hacer un gran esfuerzo, con solo tres días de descanso»

«El Madrid ha crecido en el juego colectivo, hay trabajo por parte del entrenador para presionar más arriba y por eso han ganado todos los partidos», analizó sobre el potencial del rival

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:45

El Atlético afronta el primer derbi madrileño del curso con la firme intención de fijar un punto de inflexión en la errática dinámica de ... resultados del inicio de Liga y acortar a seis puntos la distancia con el rival ciudadano. «Tenemos a ocho jugadores nuevos y siete la temporada pasada. Estamos en el proceso de intentar hacer un mejor equipo y estamos en el camino tratando de evolucionar», valoró Simeone sobre la situación colchonera en este comienzo de curso, con el duelo del Metropolitano como una excelente oportunidad de incrementar el crédito para seguir desarrollando el nuevo proyecto sin la presión de los resultados.

