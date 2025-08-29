Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, durante la rueda de prensa. Fernando Villar (Efe)
Jornada 3

Xabi Alonso, sobre Vinicius: «Estamos empezando y va a ser fundamental»

«Estoy muy contento con Vini. Ante el Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo», subraya el preparador del Real Madrid en la previa del duelo contra el Mallorca

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:54

Xabi Alonso quiso restar hierro a la suplencia de Vinicius el pasado fin de semana en el Carlos Tartiere y a la situación generada ... en torno a la renovación del brasileño, que parece encallada. «Yo estoy muy contento con Vini. Ante el Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo. Estamos empezando y va a ser fundamental» aseguró el técnico del Real Madrid en la previa del duelo que medirá a su equipo el sábado con el Mallorca en el Santiago Bernabéu.

