Kylian Mbappé y Xabi Alonso, durante el último entrenamiento antes del Real Madrid-Mallorca. EP
Jornada 3

Pugna brasileña y flecha gala antes del parón

El Real Madrid aspira a mantener la velocidad de crucero frente al Mallorca con Mbappé desatado y Vinicius y Rodrygo combatiendo por el mismo territorio

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:43

El Real Madrid afronta este sábado la última etapa antes del parón de selecciones midiéndose al Mallorca en un duelo al que los de Xabi ... Alonso llegan presumiendo de ser, junto al Villarreal, el único equipo de Primera que todavía no ha visto pulverizada su portería y con un delantero cuya voracidad le ha resultado suficiente a los blancos para cubrir el expediente en el apartado ofensivo. Con Mbappé disparando flechas a diestro y siniestro, los de Chamartín buscan arqueros extra con los que elevar su capacidad de hacer sangre. Ahí aparecen las figuras de Vinicius y Rodrygo. Tras años de coexistencia pacífica en las que han defendido sus respectivas esferas de influencia, los dos extremos brasileños, sin previo aviso, se ven combatiendo por el mismo territorio. Una pugna que añade picante a un pleito que pierde sal con el bloqueo de Jagoba Arrasate a Pablo Maffeo.

Top 50
