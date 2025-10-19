Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reuters

Los nervios de Flick evidencian la desconfianza del Barça

Perdió la compostura ante el Girona y soltó toda la tensión que ya llevaba meses acumulando

Daniel Panero

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:48

Comenta

Hansi Flick vive una temporada de alta tensión. El técnico alemán ha dejado de ser ese entrenador apacible, de sonrisa permanente, y ha pasado a ... ser un técnico mucho más vehemente, que no duda en levantar el tono y que incluso es capaz de perder los nervios como le ocurriera este sábado frente al Girona en el Lluis Companys. Es una nueva versión de sí mismo, una más pasional y que ya ha dejado varios rifi rafes en apenas nueve jornadas.

