Los jugadores del Real Madrid y Xabi Alonso, preparando el duelo con el Girona. EP
Jornada 14

Un Girona en zona roja pero al alza testa las dudas del Real Madrid

Tras dos empates consecutivos en Liga, los blancos no pueden fallar este domingo ante un rival que aspira a salir del pozo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:03

El Real Madrid cortó en El Pireo la racha de tres partidos consecutivos que acumulaba sin ganar pero no consiguió despejar las dudas que ... envuelven al proyecto de Xabi Alonso. Los cuatro goles de Mbappé maquillaron una actuación que dejó luces, pero que también ofreció sombras. Los blancos carecieron de equilibrio frente a Olympiacos en la Champions y vieron comprometido el triunfo hasta el último momento. Les salvó la pegada, pero siguen en busca de una identidad colectiva para no quedar al albur de sus sublimes individualidades. Faltan continuidad, automatismos y más fe en el libreto que pretende implementar el técnico de Tolosa, quien pasará un nuevo examen este domingo en Montilivi frente a un Girona que sí fue capaz de imponer ese estilo rockanrolero que tanto le gusta al míster del Real Madrid hace un par de temporadas, pero que ahora se encuentra en la zona roja de la tabla.

