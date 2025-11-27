Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso abraza a Mbappé tras el póker del francés que le dio la victoria al Real Madrid frente a Olympiacos. Stephane Mahe (Reuters)
Análisis

Un Real Madrid con doble cara

El vitaminado ataque liderado por Mbappé y Vinicius contrastó en Grecia con la anémica labor defensiva de un equipo que sufre especialmente en la protección de los balones aéreos

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

La balsámica aunque sufrida victoria que obtuvo el Real Madrid el miércoles frente a Olympiacos mostró las dos caras de un equipo que necesita ... mejorar en muchas facetas para afrontar duelos de tronío con los otros transatlánticos futbolísticos del Viejo Continente. Pletórico en ataque, donde Vinicius ofreció un recital desbordando una y otra vez por banda izquierda y Mbappé selló un póker de goles que solo habían registrado previamente Ferenc Puskas, Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid en Europa, el conjunto de Chamartín fue a la vez un coladero en defensa y se llevó tres goles por parte de un rival que se movió entre la valentía y la temeridad, dos de ellos por vía aérea.

