Vinicius, el delantero del Real Madrid más activo ante el Rayo. AFP
Jornada 12

El Madrid se atasca de nuevo en Vallecas

Poco intenso, sin mordiente, muy plomizo y con Xabi Alonso poco intervencionista, el líder se queda también a cero ante un Rayo con las ideas mucho más claras

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

Sin chispa, sin intensidad, sin mordiente, sin profundidad, esta vez sin el gol salvador de Mbappé y con Xabi Alonso de nuevo timorato a la ... hora de mover el árbol y hacer los cambios, un pobre Real Madrid se quedó a cero en Vallecas y cosechó su primer empate de la temporada. Sigue líder destacado, pero debe aprovechar el técnico guipuzcoano el parón por los partidos de selecciones para ir al diván y analizar en profundidad qué le está pasando a su equipo para ser tan plano, previsible y aburrido.

