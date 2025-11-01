Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kylian Mbappé y Jude Bellingham celebran el primer gol del francés al Valencia. Ó. del Pozo / AFP
Jornada 11

Mbappé y Bellingham catapultan a un líder insaciable

Dos goles del francés, que cedió un penalti a Vinicius fallado por el brasileño, otro del inglés y uno más de Carreras noquean a un Valencia asfixiado y meten más presión al Barça

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:07

Comenta

Suma y sigue el Real Madrid dentro de la cruzada que está llevando a cabo para reconquistar el título de Liga. Tras el descomunal golpe ... de autoridad que supuso la victoria que obtuvo la semana anterior en el clásico, el conjunto dirigido por Xabi Alonso pasó por encima este sábado de un Valencia que se vio desbordado en todo momento por la exhibición ofensiva que materializaron los blancos a lo largo de una primera parte que dejó totalmente sentenciada una pelea que nunca fue tal debido a la sideral diferencia que separa a los dos púgiles que comparecieron en el Santiago Bernabéu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

