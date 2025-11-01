Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lamine Yamal prepara el duelo con el Elche bajo la mirada de Hansi Flick. Andreu Dalmau (Efe)
Jornada 11

El Barça necesita reaccionar ante el Elche

Flick recupera a Dani Olmo y a Lewandowski para iniciar una semana fundamental antes del parón de selecciones

Daniel Panero

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:47

El Barça necesita ganar puntos y recuperar sensaciones este domingo contra el Elche en el Estadio Olímpico Lluis Companys. El conjunto que dirige Hansi Flick ... está inmerso en un mar de dudas tras la derrota en el Santiago Bernabéu ante el eterno rival y busca una reacción que le permita no perder comba con el liderato y no acusar las múltiples bajas por lesión con las que todavía cuenta. Es el día uno sin Pedri, una ausencia que los culés esperan que sea lo menos traumática posible.

