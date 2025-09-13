Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores del Barça celebran el trofeo Gamper en el Johan Cruyff. AFP

El Barça jugará en el estadio con menos aforo de Primera en este siglo

6.000 espectadores presenciarán en el Johan Cruyff el partido contra el Valencia, un registro que ni los clubes más humildes alcanzaron

David Hernández

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:05

El domingo se batirá en Barcelona el récord de asistencia más bajo visto en la Liga, en el encuentro que enfrentará a los de Hansi Flick contra el Valencia ... . El Johan Cruyff, con capacidad para 6000 espectadores, es el estadio con menos aforo que ha habido en la competición liguera, a excepción de cuando el Real Madrid jugó en la pandemia sin público en el Alfredo Di Stefano (5.700 de capacidad) de la Ciudad Deportiva. El Barcelona, para que se pueda jugar en dicho escenario, ha tenido que conseguir una serie de permisos. El principal inconveniente que había se solventó esta semana después de que se instalara la fibra óptica necesaria para que el VAR funcionase correctamente y no hubiese incidentes como los que se vieron en Vallecas la pasada jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  4. 4 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  5. 5 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  6. 6 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  7. 7

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  8. 8 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  9. 9 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  10. 10 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça jugará en el estadio con menos aforo de Primera en este siglo

El Barça jugará en el estadio con menos aforo de Primera en este siglo