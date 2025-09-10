Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado actual del Camp Nou. Afp

El regreso imposible al Camp Nou

El Espai Barça se presentó en 2021 como el gran proyecto de modernización del Barcelona y desde entonces las promesas incumplidas y los retrasos en cadena han impedido la reapertura del estadio

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:12

Al Camp Nou se le está poniendo cara de El Escorial. El regreso del fútbol al estadio del Barcelona sigue en el aire y se ... ha convertido en una incógnita por los constantes retrasos, controversias, permisos, misterios y fechas de reinauración que no se cumplen. El proyecto, bautizado como Espai Barça, se presentó en 2021 como el gran proyecto de modernización del club azulgrana. Joan Laporta lo definió entonces como «la obra que situará al Barça donde le corresponde, en la vanguardia mundial» y aunque la hoja de ruta parecía muy realista, el paso del tiempo ha confirmado que era más propia de los malabarismos que firma Lamine Yamal con el balón. Se hablaba de reapertura parcial en noviembre de 2024, de un uso más amplio ya en 2025 y de la finalización completa en 2026. La realidad es que este domingo, el Barcelona disputará su primer partido liguero en casa en el Estadi Joha Cruyff, con capacidad para apenas 6.000 espectadores. El motivo es la  imposibilidad de cumplir a tiempo con las disposiciones exigidas por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para obtener la Licencia de Primera Ocupación, algo que ya impidió en agosto que se disputase el Trofeo Gamper.  

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  5. 5

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  6. 6 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  7. 7

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  8. 8

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  9. 9 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  10. 10 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El regreso imposible al Camp Nou

El regreso imposible al Camp Nou