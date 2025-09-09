Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal. Efe
Jornada 4

El Barça-Valencia del domingo se jugará en el Johan Cruyff

La imposibilidad de cumplir a tiempo con las disposiciones exigidas por el Ayuntamiento de Barcelona para reabrir el Camp Nou obligarán a disputar el partido de la cuarta jornada de Liga en el recinto de Sant Joan Despí

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:38

El Barça-Valencia del domingo (21:00 horas / Movistar LaLiga) se celebrará en el Estadi Johan Cruyff. A pesar de que el club azulgrana intentó ... hasta el último momento que el partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga, el primero de los culés como locales en el presente campeonato, se disputase en el Camp Nou, lo que habría supuesto la vuelta del fútbol al templo de Les Corts más de dos años después, la imposibilidad de cumplir a tiempo con las disposiciones exigidas por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para obtener la Licencia de Primera Ocupación no ha dejado más remedio al conjunto dirigido por Hansi Flick que recibir a la escuadra de Carlos Corberán en el recinto de Sant Joan Despí, habitual guarida del equipo femenino y de las categorías inferiores del Barça.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  7. 7 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  8. 8 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  9. 9 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca
  10. 10

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça-Valencia del domingo se jugará en el Johan Cruyff

El Barça-Valencia del domingo se jugará en el Johan Cruyff