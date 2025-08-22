Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Simeone dirige un entrenamiento del Atlético previo al encuentro con el Elche EFE
Jornada 2

El Atlético aspira a redimirse y sumar sus primeros puntos

Los rojiblancos reciben al Elche con la presión de no volver a tropezar en el inicio liguero

David Hernández

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:40

El Atlético de Madrid recibirá este sábado en el Metropolitano al Elche con la expectativa de sumar sus primeros puntos del campeonato. La derrota en campo del Espanyol ... durante el estreno liguero fue un golpe para el Cholo, pero el argentino confía en sus jugadores y asegura que están trabajando de forma fantástica. En lo que va de siglo, es la segunda vez que los rojiblancos tropiezan en la jornada inaugural. El precedente se produjo en 2009, antes de que Simeone llegase al banquillo del Atlético, al caer 3-0 en su visita a Málaga. En aquella ocasión, los madrileños empataron en casa en la segunda jornada y no sumaron su primera victoria hasta la sexta fecha del campeonato.

