Álex Baena, en el partido contra el Espanyol. EP
Fútbol

Baena sufre una lesión muscular y es duda para el parón con España

El nuevo centrocampista del Atlético no pudo completar el entrenamiento de este miércoles y se perderá los dos próximos encuentros de Liga contra Elche y Alavés

David Hernández

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:10

Malas noticias para el Cholo y el Atlético. El nuevo '10' del equipo, Álex Baena, sufre una lesión muscular de bajo grado por la que ... no pudo finalizar el entrenamiento de este miércoles, aseguró el club rojiblanco en un comunicado. El centrocampista internacional con España se perderá los próximos partidos de Liga contra el Elche y el Alavés y es duda para la ventana de selecciones. La Roja afronta los días 4 y 7 de septiembre sus primeros encuentros para asegurarse la clasificación para el Mundial de 2026, contra Bulgaria y Turquía.

