Julián Álvarez se lamenta tras una ocasión fallada. EFE
Descalabro del Atlético en su estreno liguero

El picotazo de Julián Álvarez no fue suficiente para cerrar el partido y el Espanyol dio la vuelta al duelo a base de centros

David Hernández

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025

El Atlético de Madrid se estrenó en Liga con una dura derrota en su visita al Espanyol. El cuadro rojiblanco comenzó sólido en la primera ... mitad, pero perdió fuelle a lo largo de los minutos, mientras que su rival se acrecentó para darle la vuelta al marcador. El corazón y la fe perica se impusieron al estilo ordenado de Simeone, en un encuentro que deja sensaciones enfrentadas para los madrileños. Empezar con un batacazo en Liga no es fácil y menos cuando el descalabro se produce de esta manera, ya que los colchoneros lo tenían controlado y no supieron acabar con su rival.

