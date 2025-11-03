Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, durante la rueda de prensa. Peter Powell (Afp)
Jornada 4

Xabi Alonso: «No me pongo nota, las notas son a final de curso»

El técnico del Real Madrid agradece la matrícula de honor que le asignó su amigo Arbeloa, pero remarca que aún no ha ganado nada en su regreso a Anfield

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:10

Xabi Alonso agradeció la matrícula de honor que le concedió su gran amigo Álvaro Arbeloa el otro día por el desempeño del tolosarra desde que ... cogió las riendas del Real Madrid pero remarcó que aún no ha ganado nada y que el balance habrá que hacerlo más adelante. «A mí no me pongo nota, las notas son a final de curso. Pero estoy muy contento por Álvaro y le devuelvo la nota porque está haciendo un gran trabajo», señaló el preparador de los blancos en su regreso a Anfield, un estadio que resultó clave en su carrera y en el que fue feliz a lo largo de los cinco años que pasó defendiendo la camiseta de un Liverpool que pondrá a prueba al Real Madrid el martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

