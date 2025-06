Sorpresa e indignación por la exclusión de Málaga del centenario del 27: «Es una injusticia»

Regina Sotorrío Jueves, 12 de junio 2025, 12:46 Comenta Compartir

Nadie se lo explica. «Cuando lo he visto no me lo creía. Qué absurdo, qué tontería», lamenta Lorenzo Saval, director y guardián de la revista 'Litoral', la más emblemática de la Generación del 27, que todavía hoy se publica en Málaga. También aquí sigue funcionando la Minerva donde muchos publicaron sus primeros poemas en la antigua Imprenta Sur. «Ha sido una sorpresa. Es injusto que no se tenga en cuenta nuestra historia», añade José Antonio Mesa Toré, director del Centro Cultural Generación del 27, el único en España que lleva ese nombre y que está cerca de cumplir el medio siglo de existencia. Ni siquiera este lugar está en la comisión para la conmemoración del centenario de la Generación del 27 creada por el Gobierno central.

El mundo de la cultura y de la política malagueña expresa su «sorpresa» e «indignación» por la exclusión de la ciudad en la preparación de un aniversario tan señalado y tan vinculado a Málaga. «La apuesta de Málaga por el 27 ha sido espectacular y que en este momento se excluya a una ciudad que se ha significado tanto en la poesía me parece un error y una barbaridad. Espero que rectifiquen», indica Saval. «Siento sorpresa y estupor. Málaga es una de las ciudades clave para comprender la Generación del 27. Me parece un acto de injusticia», añade Rafael Inglada, que acaba de clausurar una exposición sobre el centenario de la Imprenta Sur en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia.

Pero la extrañeza es mayúscula en el Centro Cultural Generación del 27, dependiente de la Diputación. José Antonio Mesa Toré confiesa que tiene el corazón acelerado desde que ha conocido esta noticia. «No nos habían contactado, no sabíamos nada», asegura. El centro que dirige cumple ya 42 años protegiendo y difundiendo el legado de ese brillante grupo de poetas que tuvo en Málaga una base indiscutible. Entre sus fondos, con 37.000 volúmenes, se custodian 17 bibliotecas o archivos de nombres como Francisco Giner de los Ríos, María Teresa León y Rafael Alberti, José Luis Cano, José María Souvirón, José María Hinojosa. Emilio Prados y Moreno Villa, entre otros.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde la Diputación de Málaga -institución de la que depende el Centro del 27-, su presidente Francisco Salado ha pedido al Ministerio de Cultura que rectifique esta decisión, porque es «de justicia» para que el relato histórico «esté completo». «No sé si es desconocimiento», indica Salado, que añade: «Si lo es, vamos a escribir una carta al ministro para relatarle la importancia que tuvo Málaga para la Generación del 27». Pero «si es de mala fe», Salado pide algo más: «Que el mundo de la cultura hable alto y claro, y proteste ante el ministro Urtasun». De ser así, continúa, «no hace honor a su cargo de ministro».

También la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, mostró su malestar por esta decisión. «Ignorancia o maldad, o ambas cosas; pero no lo vamos a consentir», escribió en Instagram. Del Cid recordó que Torremolinos fue centro de reunión de los principales autores de la Generación del 27, como Luís Cernuda, que le llamó Sansueña: «Un lugar mitológico soñado, de placidez y bienestar donde encontrar los placeres reales de la vida en un entorno bello y natural donde encontrarse a sí mismo».