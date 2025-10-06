Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Este martes, a las 18.00 horas

Nativel Preciado presenta este martes su última novela, 'El pan de mis hijos', en el Aula de Cultura de SUR

La escritora desgranará en Málaga su proceso creativo y los temas que atraviesan su narrativa en el ciclo organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja y Victoria

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:45

El Aula de Cultura de SUR continúa con su programación de otoño con un cartel que combina literatura, filosofía, música y divulgación. La iniciativa, organizada ... por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja y Cervezas Victoria, reúne esta nueva temporada a figuras de primer nivel como la cantante Paloma San Basilio (cuyo encuentro se celebró el pasado 17 de septiembre), la periodista y escritora Nativel Preciado, el divulgador Aitor Sánchez o el pensador Javier Gomá. Además, como plato fuerte de esta semana, el próximo 8 de octubre el malagueño Javier Castillo presentará 'El susurro del fuego' en el cine Albéniz.

