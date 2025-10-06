Nativel Preciado presenta este martes su última novela, 'El pan de mis hijos', en el Aula de Cultura de SUR

El Aula de Cultura de SUR continúa con su programación de otoño con un cartel que combina literatura, filosofía, música y divulgación. La iniciativa, organizada ... por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja y Cervezas Victoria, reúne esta nueva temporada a figuras de primer nivel como la cantante Paloma San Basilio (cuyo encuentro se celebró el pasado 17 de septiembre), la periodista y escritora Nativel Preciado, el divulgador Aitor Sánchez o el pensador Javier Gomá. Además, como plato fuerte de esta semana, el próximo 8 de octubre el malagueño Javier Castillo presentará 'El susurro del fuego' en el cine Albéniz.

Un día antes, este martes, la protagonista será Nativel Preciado. La autora pasará por la sede de Unicaja para repasar su carrera y firmar ejemplares de 'El pan de mis hijos' este 7 de octubre. Se trata de la última novela de una escritora que ha sido testigo de algunos de los momentos más trascendentales de la historia reciente del país, desde la Transición hasta la actualidad, gracias a su mirada crítica y su aguda capacidad de análisis.

'El pan de mis hijos' es su libro más personal, la historia sobre una veterana periodista que recibe una inesperada herencia que remueve sus cimientos familiares. Durante el encuentro Preciado, flamante Premio Azorín, charlará con el periodista Alberto Gómez y firmará ejemplares de la novela. Será a las 18 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. Reconocida por una extensa trayectoria en medios de comunicación y por su carrera literaria, que le ha valido premios como el Primavera o el Fernando Lara, Preciado desgranará en Málaga su proceso creativo y los temas que atraviesan su narrativa.