Paloma San Basilio: «La debilidad es nuestra fuerza, pobre del que no la tenga»

El Salón de Actos de Unicaja en la plaza de la Marina esperaba con un lleno total. Paloma San Basilio entró saludando a toda la ... sala y sonriendo a un público que le contestó con un gran aplauso. Sin parar entre ensayos de la obra de teatro 'Dulcinea', que estrena a mediados de noviembre; su gira 'Gracias', en la que se despide de la música; y mostrando su faceta más desconocida como escritora. Apenas con tiempo para pasar en Málaga, ya que su viaje fue ida y vuelta en el mismo día. Pero Paloma san Basilio fue este miércoles la encargada de abrir a lo grande el nuevo curso del Aula de Cultura de SUR –que cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja y Cervezas Victoria– en un encuentro junto a la periodista Regina Sotorrío, codirectora de este ciclo junto a Alberto Gómez.

Llegó a la ciudad donde tiene miles de recuerdos. Infinitas actuaciones y conciertos durante toda su carrera. «Málaga siempre me ha acogido muy bien. ¡Aquí puedes ser como te dé la gana! Recuerdo que la primera vez que vine a cantar fue en Tivoli», rememoró la artista.

Paloma San Basilio reflexionó y ahondó en temas imprescindibles para comprender la vida. Como su nueva novela 'Uxoa, el secreto del valle', que presentó en esta cita del Aula de SUR y que desvela parte de sus sentimientos más íntimos profundizando sobre la pérdida. «Mi hermana mayor Maite era mi segunda madre y falleció en pandemia. Esa fue la primera vez que me he sentido sola», confesó la artista. Fue con esa pérdida cuando se refugió en el caserío que tiene en el valle del Baztán y nació este, su tercer libro. «Me refugié allí para quererme y cuidarme. Y lo que me encontré era mejor que lo que buscaba... Yo me acuerdo de Maite todos los días de mi vida, pero no hay que tener miedo a perder algo. La debilidad es nuestra fuerza, pobre del que no tenga debilidad, pobre del que piense que ya no tiene nada que preguntarse... Porque ahí es donde empieza a morir el ser humano», detalló Paloma San Basilio ante el silencio de un público que no dejó de estar atento en la hora del encuentro.

Salvador Salas

En contra del edadismo

Sintiéndose como «una rebelde», la cantante criticó los prejuicios y la discriminación por la edad. Totalmente en contra del edadismo, hizo un análisis del mundo actual: «No podemos vivir en un mundo donde sólo sirve el músculo o la transparencia; hay un espejismo estético de una juventud que va contra el tiempo», apuntó para hablar de los mayores. «Por eso la tercera edad tiene que reivindicar actuando y tirándose a la piscina. Tenemos mucho que dar y no hay que pedir permiso... Todos los que están hoy aquí podrían pintar, cantar o hacer teatro, pero hay gente que vive con miedo y no se atreve. ¡No puedes vivir pendiente de lo que los demás crean de ti! Hay que hacerse valer y abrir espacios», concretó San Basilio para provocar una gran ovación.

Hay que desarrollar el pensamiento propio. Así mismo lo afirmó la artista ayer. «Que no nos adoctrinen... Reconozco que soy rebelde, pero vivimos en una época en la que nos dicen lo que tenemos que hacer... ¿Acaso somos inútiles? La libertad sin conocimiento no es libertad, hay que llevarla a cabo. A mí que me digan lo que tengo que hacer me pone nerviosa», sentenció.

Siendo «una aprendiz»

Como decía, todo el mundo puede pintar, escribir, cantar, actuar... Sólo hay que estar decidido a aprender y tener la valentía para ser capaz de lanzarse a la piscina. Ella se define, aún teniendo tres libros publicados, como «una aprendiz de la escritura». Le gusta escribir por las tardes con las gafas y su café para adentrarse en «ese pequeño mundo que es una maravilla». «En ese momento noto que me va la mano sola. Soy una aprendiz en esto como lo soy de todo. Yo creo en el hombre del renacimiento porque todos tenemos muchas cosas dentro y posibilidades de hacer infinitas cosas. No soy feminista en el sentido actual de la palabra, creo en la igualdad de condiciones para todas las personas...», añadió.

Para terminar su cita con el Aula de Cultura, Paloma San Basilio atendió a todos los asistentes que acudieron con el libro para firmar y terminar de dejar otro recuerdo más que su público de Málaga no olvidará.