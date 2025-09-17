Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La periodista Regina Sotorrío y la artista Paloma San Basilio, en el encuentro del Aula de Cultura de SUR, este miércoles en el Salón de Actos Unicaja.

La periodista Regina Sotorrío y la artista Paloma San Basilio, en el encuentro del Aula de Cultura de SUR, este miércoles en el Salón de Actos Unicaja. Salvador Salas

Paloma San Basilio: «La debilidad es nuestra fuerza, pobre del que no la tenga»

La actriz y cantante abre el nuevo curso del Aula de Cultura de SUR y muestra su faceta más desconocida como escritora con su novela 'Uxoa, el secreto del valle'

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:27

El Salón de Actos de Unicaja en la plaza de la Marina esperaba con un lleno total. Paloma San Basilio entró saludando a toda la ... sala y sonriendo a un público que le contestó con un gran aplauso. Sin parar entre ensayos de la obra de teatro 'Dulcinea', que estrena a mediados de noviembre; su gira 'Gracias', en la que se despide de la música; y mostrando su faceta más desconocida como escritora. Apenas con tiempo para pasar en Málaga, ya que su viaje fue ida y vuelta en el mismo día. Pero Paloma san Basilio fue este miércoles la encargada de abrir a lo grande el nuevo curso del Aula de Cultura de SUR –que cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja y Cervezas Victoria– en un encuentro junto a la periodista Regina Sotorrío, codirectora de este ciclo junto a Alberto Gómez.

