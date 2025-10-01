Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Asís González Ayerbe/ Editorial Suma
Miércoles, 8 de octubre, Cine Albéniz

Javier Castillo presenta 'El susurro del fuego' en el Aula de Cultura de SUR

El Cine Albéniz acoge el 8 de octubre un encuentro con el escritor malagueño, que firmará ejemplares de su octava novela de suspense, la primera ambientada en España

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:11

«Todos ardemos por dentro deseando despertar», escribía hace unas horas Javier Castillo en sus redes sociales. Una frase potente y enigmática que cobrará sentido ... hoy, cuando muchos empiecen a devorar las páginas de 'El susurro del fuego' (Suma). Javier Castillo vuelve a las librerías este miércoles con su octava novela de suspense, pero la primera ambientada en España, en Canarias. Un regreso que, como ya es tradición, celebrará también en casa. El escritor malagueño presentará y firmará ejemplares de su nuevo libro el 8 de octubre en el Aula de Cultura de SUR, en un encuentro con el periodista Paco Griñán en el Cine Albéniz. El evento, con el patrocinio de Fundación Unicaja y Cervezas Victoria, comenzará a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  3. 3

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  8. 8

    El Unicaja no tiene televisión en abierto que emita sus partidos de la Basketball Champions League
  9. 9 Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba
  10. 10 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Javier Castillo presenta 'El susurro del fuego' en el Aula de Cultura de SUR

Javier Castillo presenta &#039;El susurro del fuego&#039; en el Aula de Cultura de SUR