Paloma San Basilio, Javier Gomá y Nativel Preciado, en el Aula de Cultura de SUR El ciclo organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja y Victoria contempla también un encuentro con Aitor Sánchez (Mi dieta cojea) y la entrega de premios del V Certamen Pablo Aranda

SUR Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

El Aula de Cultura de SUR retoma su programación de otoño con un cartel que combina literatura, filosofía, música y divulgación. La iniciativa, organizada por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja y Cervezas Victoria, reunirá en las próximas semanas a figuras de primer nivel como la cantante Paloma San Basilio, el pensador Javier Gomá, la periodista y escritora Nativel Preciado y el divulgador Aitor Sánchez, además de acoger la entrega de premios de la quinta edición del Certamen Pablo Aranda de microrrelatos.

Estos nombres se suman al actor Daniel Guzmán, el también actor Salva Reina y el director Enrique García, la escritora María Oruña, el guionista José Ángel Mañas, la modelo Judit Mascó, el escritor Juan Jacinto Muñoz Rengel, la periodista Toñi Moreno, la escritora y psicóloga María Jesús Álava y el filósofo José Antonio Marina, que protagonizaron el primer semestre del Aula, que además programó la segunda edición de Rara Festival con una performance de Verónica Ruth Frías, Cyro García, Quan Zhou, Niche Ramírez, Miope, Sara Gema y Miriam Jordán y la primera edición de la exposición colectiva y efímera 'Rebelión en la fábrica' con obras de Paloma de la Cruz, Ana Pavón, Darko, Vanessa Morata, Alejandro Montiel, Zoilo, Pedro Hoz y Andrea Reina.

Paloma San Basilio. 17 de septiembre

La cantante y actriz Paloma San Basilio abrirá la programación de este último cuatrimestre para presentar su novela, 'Uxoa, el secreto del valle', en la que se adentra con una voz íntima y reflexiva en territorios distintos a los de los escenarios y musicales que han marcado su trayectoria. La artista madrileña, Premio Grammy Latino entre muchos otros reconocimientos, es un referente de la música popular en español; considerada una leyenda, muestra ahora su faceta literaria tras décadas de éxito en óperas, musicales y recitales.

En su novela, a caballo entre el presente, el siglo XVI y el XVIII, viaja desde el valle de Baztán al Tíbet, de Cádiz al Callao, en Perú. Una historia de amores y secretos, de búsqueda personal y de paisajes inolvidables que presentará junto a la periodista Regina Sotorrío el 17 de septiembre en el salón de actos de Unicaja, en el número 3 de la plaza de la Marina. Llega a Málaga además en la recta final de su gira de despedida de la música, que dará paso a nuevos proyectos en el teatro. La entrada es libre hasta completar aforo y habrá firma de ejemplares.

Entrega de premios del Certamen Pablo Aranda. 25 de septiembre

La entrega de premios de la quinta edición del Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda tendrá lugar en la sede de Cervezas Victoria el 25 de septiembre. Pronto se darán más detalles sobre este evento.

Nativel Preciado. 7 de octubre

Nativel Preciado pasará por la sede de Unicaja para repasar su carrera y firmar ejemplares de 'El pan de mis hijos' el 7 de octubre. Se trata de la última novela de una autora que ha sido testigo de algunos de los momentos más trascendentales de la historia reciente del país, desde la Transición hasta la actualidad, gracias a su mirada crítica y su aguda capacidad de análisis. Es su libro más personal, la historia sobre una veterana periodista que recibe una inesperada herencia que remueve sus cimientos familiares.

Preciado, flamante Premio Azorín, charlará con el periodista Alberto Gómez y firmará ejemplares de la novela. Será a las 18 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. Reconocida por una extensa trayectoria en medios de comunicación y por su carrera literaria, que le ha valido premios como el Primavera o el Fernando Lara, Preciado desgranará en Málaga su proceso creativo y los temas que atraviesan su narrativa.

Aitor Sánchez (Mi dieta cojea). 12 de noviembre

El turno del dietista y divulgador Aitor Sánchez, conocido por su blog y sus libros Mi dieta cojea y Mi dieta ya no cojea, servirá para desmitificar creencias muy extendidas en torno a la alimentación y proponer herramientas prácticas para comprender mejor la relación entre nutrición, salud y cultura. Con un estilo cercano y apoyado en la evidencia científica, Sánchez ha logrado acercar la divulgación dietética a un público masivo y se ha consolidado como una de las referencias nacionales en este ámbito.

Charlará con el periodista Alberto Gómez el 12 de noviembre en el salón de actos de Unicaja, en la plaza de la Marina número 3, a partir de las 19 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

Javier Gomá. 26 de noviembre

El filósofo y ensayista Javier Gomá, director de la Fundación Juan March y una de las voces más influyentes del pensamiento español contemporáneo, acudirá para dialogar sobre 'Fuera de carta', un libro en el que combina erudición y humor para reflexionar sobre asuntos aparentemente cotidianos que encierran cuestiones universales.

Autor de títulos como 'Imitación y experiencia' o 'Ejemplaridad pública', Gomá ha construido una obra que conecta con un público amplio y que invita a pensar sobre la vida cívica y personal desde una mirada accesible y a la vez rigurosa. Charlará con el periodista Alberto Gómez en la sede de Unicaja el 26 de noviembre a las 19 horas, en un evento cuya entrada es libre hasta completar aforo. Tras la conversación habrá firma de ejemplares por parte del autor.

Comenta Reporta un error