Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Continúan los trabajos de evaluación de daños. Efe

La Junta estima la reparación de la Mezquita de Córdoba en un millón de euros

La consejera de Cultura y Deporte califica de «excelente» el trabajo de gestión del monumento por parte del Cabildo Catedral y ha resaltado especialmente la «coordinación» entre todas las partes implicadas, Ayuntamiento, Junta y Cabildo

C. P. S.

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:23

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado que este mismo lunes se va a aprobar el ... plan de intervención de emergencia para la zona de la Mezquita-Catedral de Córdoba que se vio afectada por el incendio del pasado viernes. Las primeras estimaciones de lo que después será el proyecto de restauración apuntan a un coste de alrededor de un millón de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  5. 5 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  6. 6 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  7. 7 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta estima la reparación de la Mezquita de Córdoba en un millón de euros

La Junta estima la reparación de la Mezquita de Córdoba en un millón de euros