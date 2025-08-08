Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Declarado un incendio en la mezquita de Córdoba

Las llamas han comenzado sobre las 21.00 horas y parece que han surgido por una máquina barredora que se encontraba limpiando el interior del recinto

C. P. S.

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:59

La Mezquita-catedral de Córdoba ha sufrido un incendio este viernes pasadas las 21:00 horas. En la zona están trabajando varias dotaciones de bomberos, ... mientras la Policía ha procedido al desalojo de la zona. Las llamas han comenzado sobre las 21:15 horas de este viernes, 8 de agosto, y, según informan autoridades locales, el fuego habría afectado a parte del monumento. No obstante, no se han registrado heridos ni personas que se hayan quedado atrapadas en el interior del templo.

