Muros de los grandes edificios localizados en la zona norte de las excavaciones. SUR

El esplendor comercial del Cerro del Villar: las ánforas malagueñas llegaron a Grecia

La cuarta campaña de excavaciones en el yacimiento de la desembocadura del Guadalhorce concluye con la confirmación de su uso en época púnica

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:20

La historia escrita en barro y arcilla está revelando muchos de los secretos del yacimiento fenicio del Cerro del Villar. Como adelantaba el pasado lunes SUR, el hallazgo de una factoría alfarera de época púnica ... (siglo V a.C.) en la cuarta campaña de excavaciones ha permitido prolongar la ocupación del asentamiento más allá de su época dorada (siglos VIII al VI) con lo que los arqueólogos han denominado un «polígono industrial» que servía a Malaka, donde se trasladó la población de la antigua isla situada en la desembocadura del Guadalhorce. Además, estudios realizados por miembros del equipo de investigación del proyecto han demostrado que conservas de pescado envasadas en estas ánforas malacitanas fueron consumidas en importantes ciudades griegas del momento, como Corinto. Lo mismo ocurrió en sentido contrario, lo que revela el esplendor comercial de esta colonia.

