Excavación de la antigua factoría alfarera de época púnica con miles de restos de cerámica. PGI Cerro Villar

El Cerro del Villar no se abandonó: las excavaciones confirman que se transformó en «polígono industrial» de Malaka

Los hallazgos de la actual campaña en la antigua isla del Guadalhorce confirman que su uso se extiende más de un milenio hasta época romana

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:30

Al otro lado de la carretera está el polígono industrial Villa Rosa, que continúa hoy en día valle adentro con las naves del Guadalhorce, Santa ... Teresa, San Luis y el Viso. Y aunque parezca un fenómeno moderno vinculado a la actividad comercial, resulta que las fábricas y talleres de esta zona de Málaga son tan antiguos como la propia ciudad y tienen su origen en el Cerro del Villar. Así lo han confirmado las actuales excavaciones en la antigua isla de la desembocadura del río al concluir que ya no es exacto hablar de abandono de este espacio tras los sucesos catastróficos de las inundaciones fluviales y marinas. Los arqueólogos hablan ya abiertamente de una ocupación continuada, solo que la urbe de época fenicia arcaica se transformó en un sector de producción alfarera en tiempos púnicos y posterior fábrica romana de salazones, una suerte de «polígono industrial» que surtía a la vecina Malaka, donde se instalaron los habitantes que vivieron en el Cerro del Villar durante su época de esplendor (siglos VIII al VI a.C).

