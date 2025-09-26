Segundo día de Comic-Con Málaga: el espectáculo continúa
Masiva afluencia en esta jornada de viernes en la que se espera a Jared Leto, Peach Momoko y Brian Austin Green
Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:04
El ritmo no para en San Diego Comic-Con Málaga. Miles de personas vuelven a tomar el Palacio de Ferias y Congresos en la segunda ... jornada de la convención. Las colas se repiten esta mañana en todas las propuestas del mayor evento de la cultura pop y el universo friki que, por primera vez, sale de EE UU y se instala en el sur de España. Pero quien viene, por lo general, lo sabe y lo asume con ánimo y buen rollo.
Porque en la Comic-Con todo es posible. Como ese crossover definitivo que se vivió en el hall del Palacio de Ferias y que causó sensación: el Capitán América, la Bruja Escarlata, Iron Man y Thor, entre otros personajes del universo Marvel, junto a Chewbacca y un soldado imperial. No se conocían, habían coincidido de forma espontánea varios grupos de amigos de Almería, Murcia, Valencia y Murcia. Pero al verlos juntos y tan preparados, con disfraces absolutamente profesionales, muchos los confundieron con personal de la Comic-Con que les recibía en la puerta y se formó, cómo no, una cola frente a ellos para sacarse una foto. «¡Que nosotros somos como vosotros! Venimos también a disfrutar», decían.
Y ese es el objetivo. Pasarlo bien, con videojuegos, actividades, photocalls, talleres y charlas como las que hoy protagonizarán el actor Brian Austin Green (con su nuevo proyecto 'Abominable), la estrella Jared Leto (y la nueva entrega de 'Tron') y la ilustradora japonesa de Marvel Peach Momoko.
Durante la primera jornada ya se vio el interés despertado por el evento con gran afluencia de público, colas y gente llegada de todas partes de España y del resto del mundo.
