Los mejores cosplays de la Comic-Con Málaga

Salvador Salas

Los mejores cosplays de la Comic-Con Málaga

Muchos de los miles de visitantes del evento eligen caracterizar a sus personajes de ficción preferidos

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:25

Una madre hace cola con su hija para tener una foto juntas en uno de los innumerables photocalls disponibles a lo largo de todo el ... evento. Tras ellas, esperando también para su foto, se encuentra una de las hermanas de batalla conocidas del universo Warhammer 40.000, equipada con una armadura de hierro y hueso sobredimensionada, que apenas deja asomar la cabeza, y un hacha que le llega hasta los hombros. Es el cosplay de Elena, una de tantas cosplayers que aprovechan la primera Comic-Con celebrada en Málaga para lucir sus impresionantes creaciones, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del propio evento.

