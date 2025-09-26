Los mejores cosplays de la Comic-Con Málaga

Una madre hace cola con su hija para tener una foto juntas en uno de los innumerables photocalls disponibles a lo largo de todo el ... evento. Tras ellas, esperando también para su foto, se encuentra una de las hermanas de batalla conocidas del universo Warhammer 40.000, equipada con una armadura de hierro y hueso sobredimensionada, que apenas deja asomar la cabeza, y un hacha que le llega hasta los hombros. Es el cosplay de Elena, una de tantas cosplayers que aprovechan la primera Comic-Con celebrada en Málaga para lucir sus impresionantes creaciones, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del propio evento.

Salvador y Francho, caracterizados de la última película de Deadpool y Lobezno, vienen desde Galicia para asistir al evento. Aunque este último tramo de apenas unos metros, les está costando más tiempo que cruzar de arriba a abajo España. «Por favor, si quieres que hablemos vamos a la sombra», dice uno de ellos. Los asistentes hacen cola para sacarse una foto con ellos y, entre el agobio del bullicio, la temperatura del ambiente y el cuero de los disfraces, empiezan a quedarse sin aliento. Fuera del evento son Salvador y Francho, pero aquí dentro se les trata como a dos auténticas estrellas.

Como ellos y como Elena hay cientos: Sauron y su maza de pinchos, la plantilla completa de Star Wars, el universo Marvel al completo (desde los más famosos, como Iron Man o Hulk, a algunos héroes o heroínas menos conocidos, como Magik), Ghost de Call of Duty, Geralt de Rivia, de 'The Witcher' e incluso Astérix y Obélix. No pueden faltar, por supuesto, los personajes del manga o el anime, con un fuerte auge en la cultura occidental durante la última década. Eren, de Ataque a los Titanes, Spamtom TV, Sasuke, Hinata o el propio Naruto y muchos, muchísimos Monkey D.Luffy, de One Piece.

¿Cos qué?

Si no estás muy puesto en el mundillo del manga o el videojuego, probablemente el término te suene a chino. Aunque, en realidad, te debería de sonar a japonés, pues fue acuñado por el nipón Nobuyuki Takahashi en 1984 tras acudir a la WorldCon de Los Ángeles. La palabra, que es una composición de 'costume' (disfraz) y 'play' (actuar, interpretar) va mucho más allá del propio disfraz. Para Takahashi, no se trata de simple caracterización, si no también de las actuaciones y la comunidad que se genera alrededor de los trajes.

El universo cosplayer, que tantísimos fans acumula a lo largo de todo el mundo, va mucho más allá de comprar cuatro piezas por internet y crear un disfraz. Los más habilidosos fabrican ellos mismos las piezas de su disfraz, creando caracterizaciones únicas en el mundo. Otros pasan años en la búsqueda de la pieza perfecta, cambiando partes del disfraz o mejorándolo constantemente. Cuando se juntan, el resultado es una masa de lo más variopinta, con muchísimos cosplays únicos que otorgan creatividad, originalidad y vida a eventos como la Comic-Con.