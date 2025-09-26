John Gaeta, mago de los VFX, resuelve uno de los mitos de 'Matrix' en San Diego Comic-Con Málaga

Uno de los esperados de esta San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) era John Gaeta, Oscar a los mejores VFX por 'Matrix'. Y lo primero ... que ha sorprendido de es que al cineasta no le gusta hablar de esta saga que lo convirtió hace un cuarto de siglo en gurú de los efectos especiales gracias a que su 'bullet-time' (tiempo bala), que ha sido imitado desde entonces hasta la saciedad en el cine de ciencia ficción. A pesar de ello, el cineasta ha hecho algunas referencias a su trabajo más famoso e influyente con las hermanas Wachowski e incluso ha resuelto un mito sobre la saga durante su intervención: las icónicas letras de código informático que caen en vertical y que se cree que en realidad es una receta de sushi repetida hasta el infinito. Y su respuesta ha sido rotunda: «No».

Ampliar John Gaeta, con los códigos de tiempo a su espalda, durante su intervención. Paco Griñán

«Obviamente, nos encantó la caligrafía japonesa y siempre imaginamos que esta idea de ríos de código era una metáfora hermosa», ha asegurado este viernes Gaeta, que ha descartado que pensaran en el sushi, pero sí en la cultura asiática como un «homenaje a la estética japonesa». ¿Entonces qué dicen esos códigos que caen? Tampoco lo ha querido revelar, aunque ha retado al personal a descubrirlos: «Hay muchos mensajes en ellos y animo a la gente a que pase cientos de horas tratando de entenderlo».

Pasar esos códigos por la Inteligencia Artificial seguro que resolvería la cuestión de su significado de forma rápida. Un tema, el de la IA, que es lo que ocupa y preocupa a Jonh Gaeta, que ha dejado claro en su intervención en San Diego Comic-Con Málaga que lo que le interesa es mirar al futuro más que al pasado. Un futuro que, paradójicamente, ya estaba trazado de manera visionaria en 'Matrix' con la propuesta de que el mundo digital acabaría reemplazando al real.

«Hay bastantes ideas en Matrix que siguen vigentes hoy, como el potencial de las creaciones majestuosas de la IA, pero también el potencial malicioso de la IA» John Gaeta Cineasta y experto en VFX

«Hay bastantes ideas en los conceptos de la película que siguen vigentes hoy, como el potencial de las creaciones majestuosas de la IA, pero también el potencial destructivo y malicioso de la IA», ha comentado sobre la capacidad actual de la realidad virtual que puede llegar a confundirse con la realidad a secas. «No voy a sugerir una teoría de la conspiración de que nuestras vidas son una simulación, pero es fascinante pensar en ello», ha comentado sobre las fronteras cada vez más difuminadas entre lo virtual y lo material.

Apuesta por el neocine

Precisamente, las posibilidades de las imágenes fue lo que le hizo a Gaeta dejar Hollywood y dedicarse a los videojuegos (la saga 'Star Wars, entre otras) y las experiencias inmersivas, aunque su último 'juguete' es un ambicioso Netflix basado en producciones realizadas con «tecnología emergente» y apostando por la «vanguardia y lo experimental», 'Escapa.ai', que ofrece lo que el propio autor denomina «neocine». Lanzado junto a su colega Kiri Hart, este portal se propone promocionar el trabajo de nuevos creadores y talentos que usan los nuevos medios.

Una plataforma en la que el propio Gaeta está invirtiendo y para la que ha estrenado en exclusiva en SDCCM el corto 'Metrópolis', un homenaje a los mundos fantásticos de Fritz Lang, que ha dirigido el «talenteso» Aze Alter con imágenes generadas por Inteligencia Artificial. «Han sido unos meses de trabajo y no digo que sea sencillo, pero sí que ya es posible», ha sentenciado el artista, que es «optimista» cara al futuro.

Así, esa barrera que supone la financiación para producir películas, documentales o cualquier tipo de obra audiovisual se está reducienco de forma drástica con el uso de herramientas con IA. «Hay millones de personas en el mundo que tienen el intelecto y el instinto para contar historias que otros quieren escuchar, pero el gasto y la complejidad de hacerlo los ha dejado fuera. Pero en estos momentos, el coste está cayendo en picado y las películas más complicadas que puedas imaginar ya están al alcance de todos con las herramientas que han surgido en el último año y medio», ha comentado el ganador del Oscar, que considera que estamos ante un «punto de inflexión».

Una fascinación que, no obstante, John Gaeta solo contempla para el trabajo. Para la vida, sigue prefiriendo lo analógico. «La mejor parte de mi vida es estar fuera con mis hijos haciendo cosas sencillas», ha reconocido el gurú del futuro que admite que hay cosas que nunca cambian. Como los afectos y el contacto personal.