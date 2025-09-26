Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

John Gaeta, durante su intervención en San Diego Comic-Con Málaga. P. Griñán

John Gaeta, mago de los VFX, resuelve uno de los mitos de 'Matrix' en San Diego Comic-Con Málaga

El experto considera que la IA permitirá hacer cine a cualquier director sin recursos y crea una plataforma tipo Netflix basado en esta tecnología

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:33

Uno de los esperados de esta San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) era John Gaeta, Oscar a los mejores VFX por 'Matrix'. Y lo primero ... que ha sorprendido de es que al cineasta no le gusta hablar de esta saga que lo convirtió hace un cuarto de siglo en gurú de los efectos especiales gracias a que su 'bullet-time' (tiempo bala), que ha sido imitado desde entonces hasta la saciedad en el cine de ciencia ficción. A pesar de ello, el cineasta ha hecho algunas referencias a su trabajo más famoso e influyente con las hermanas Wachowski e incluso ha resuelto un mito sobre la saga durante su intervención: las icónicas letras de código informático que caen en vertical y que se cree que en realidad es una receta de sushi repetida hasta el infinito. Y su respuesta ha sido rotunda: «No».

