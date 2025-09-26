San Diego Comic-Con se cuela en el Festival de Málaga con un intercambio de series

«Era algo natural que tenía que pasar», coincidieron todos en su discurso cuando comunicaron el convenio de colaboración entre la San Diego-Comic Con ... y el Festival de Málaga. Este viernes, ambas plataformas han anunciado que nace 'Play One Series', un intercambio de dos títulos del Festival de Málaga que llegará a San Diego Comic-Con y viceversa. Con esta alianza se busca realzar la importancia de las series y la creación de sinergias entre las dos citas culturales: «Juntos vamos a crear una mejor experiencia y contenidos. Esto nos hace llegar mejor a la industria del universo pop en general», destacó el administrador único de San Diego-Comic Con Málaga, Gabriel Sáenz de Buruaga.

Esta nueva sección 'Play One Series' va más allá y se pondrá especial atención en la programación de estrenos, encuentros con creadores y actividades dirigidas tanto a profesionales como al público en general. «Las series nos aportan una narrativa contemporánea que ha evolucionado con el tiempo y, además, con este acuerdo, se favorece la imagen y la dimensión cultural de Málaga», señaló el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, durante la presentación, en la que estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo; y el mismo administrador del evento Gabriel Sáenz de Buruaga.

El intercambio de series se producirá a partir de las próximas ediciones de 2026 en ambas citas, pero dentro de la sección colaborativa esta tarde de viernes arranca un panel conjunto: 'Cómo se construye un mundo de fantasía en cine/tv', con David Ramos, supervisor de VFX con más de 25 años de experiencia en la industria participando en producciones como 'El día de la bestia', 'Un monstruo viene a verme' o 'Juego de Tronos.

Sobre las series, Vigar no anunció ninguna de las que estarán en la próxima edición del Festival de Málaga, pero explicó que «serán acordes a los intereses del público de San Diego Comic-Con para que den personalidad al contenido y enriquecer mutuamente el trabajo de colaboración».

«La realidad es que este acuerdo de colaboración va a servir para ofrecer a ambos públicos más oportunidades y variedad de contenido. Ambos sitios tienen lugares para serie y por eso esta alianza es muy enriquecedora para ambos durante la estancia de San Diego-Comic Con en Málaga», analizó el alcalde, Francisco de la Torre. «Ojalá que siga el acuerdo y que las series del Festival de Málaga lleguen a San Diego», apuntó Juan Antonio Vigar con ironía pero, por qué no, esperanza también.