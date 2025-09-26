Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación del acuerdo, este viernes en la sala de prensa de San Diego Comic-Con Málaga. Alejandro Martínez Vélez

San Diego Comic-Con se cuela en el Festival de Málaga con un intercambio de series

La sección acordada contendrá dos títulos de cada plataforma para sumar contenidos y nuevas experiencias a ambos públicos

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:22

«Era algo natural que tenía que pasar», coincidieron todos en su discurso cuando comunicaron el convenio de colaboración entre la San Diego-Comic Con ... y el Festival de Málaga. Este viernes, ambas plataformas han anunciado que nace 'Play One Series', un intercambio de dos títulos del Festival de Málaga que llegará a San Diego Comic-Con y viceversa. Con esta alianza se busca realzar la importancia de las series y la creación de sinergias entre las dos citas culturales: «Juntos vamos a crear una mejor experiencia y contenidos. Esto nos hace llegar mejor a la industria del universo pop en general», destacó el administrador único de San Diego-Comic Con Málaga, Gabriel Sáenz de Buruaga.

