Brian Austin Green, de guapo de 'Sensación de vivir' a superviviente en el cine español: «He aprendido de mis fracasos»

Muchas se reencontraron esta mañana en San Diego Comic-Con Málaga con la chica de quince años que un día fueron. Brian Austin Green, el ... guapo David de 'Sensación de vivir', sigue levantando pasiones 25 años después de la emisión del último capítulo de la famosa serie sobre un atractivo grupo de amigos de Beverly Hills. A las doce de la mañana, a pleno sol de Málaga, le esperaban para aplaudirle, vitorearle y acompañarle en su nuevo proyecto, esta vez en el cine español, de la mano de Iván Mulero en 'Abominable'.

El encuentro en el Village, la zona exterior de la convención, dio para presentar el 'teaser' de la película, descartar una reunión de los protagonistas de 'Beverly Hills, 90210' (aunque abrió la puerta a un documental) y reflexionar sobre la vida'. «No he aprendido de mis éxitos, sino de mis fracasos», declaró. Él es de los que siempre buscan el «lado positivo a todo». «Cuando miras atrás, todas esas situaciones que pasaste y que creías horribles, un desamor, la pérdida de alguien, un cambio de carrera, un cambio de grupo de amigos… son las que te hacen ser quien eres», añadió.

Minutos antes, el director y el actor habían presentado en exclusiva un avance de 'Abominable', una cinta con factura de Hollywood pero con una pequeña productora detrás, rodada en localizaciones remotas del Pirineo aragonés. Una «película de supervivencia» que muestra a un Brian Austin Green muy diferente a como estamos acostumbrados a verlo. Para él fue un reto, no solo en lo físico, sobre todo «mental y emocional».

«No tengo un plan B en la vida. Esto es lo que hago, esto es lo que soy»

'Abominable' sigue el viaje de un hombre solitario que se adentra en la montaña en busca de una mujer desaparecida, en una atmósfera rodeada de misterios y secretos. Y sin diálogos. Como un «lienzo» en blanco sobre el que pintar. «El mayor desafío para mí fue, durante los primeros días, asimilarlo. Tenía visiones de cómo sería, pero luego llegas al set y dices: 'No, esto es muchísimo más difícil de lo que pensaba'», admitió en una charla en la que se hacía evidente la buena conexión entre el intérprete y el director español.

Ampliar Brian Austin Green, en San Diego Comic-Con Málaga Fernando Sánchez

Es consciente de que todo el mundo le recuerda como el joven David Silver de «Sensación de vivir» -que pronunció en un correcto español-, le «emociona» formar parte de la vida de las personas y asume esa realidad sin ningún complejo. «Creo que muchos actores caen en la trampa de hacerse muy famosos por interpretar a cierto personaje y luego quieren crear un mundo de fantasía donde la serie no existe. Eso no se puede hacer (...) El trabajo de un actor es ser tan bueno en otras cosas también, que te hagan conocido por algo más que eso. Ese es mi trabajo».

Posible reencuentro

A sus 52 años, con cinco hijos, siente que ya ha formado parte de «suficientes» proyectos para que la gente conozca su nombre más allá de un solo título. «Lo cual es genial, pero, honestamente, no tengo un plan B en la vida. Esto es lo que hago, esto es lo que soy», concluyó.

Pero es inevitable que surja el tema. ¿Podrían volver a reunirse los protagonistas de la serie (ya sin Luke Perry y Shannen Doherty)? «Sinceramente, no lo creo», admitió. Pero dejó la puerta a realizar un documental, una opción que -dijo- han hablado «varias veces». «No estoy seguro de si se concretará o no, cruzo los dedos. Para mí, los fans son los que hicieron de la serie lo que fue. Una gran parte de mí quiere escribir una última carta de amor a los fans», concluyó.