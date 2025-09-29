Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición

Salvador Salas

La organización analiza «todo en profundidad para tomar las decisiones correctas» y hará público un balance en los próximos días

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:00

Lunes de resaca en San Diego Comic-Con Málaga. Tras cuatro días intensos que han desbordado todas las expectativas, toca hacer balance desde la calma ... mientras el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) recupera poco a poco la normalidad. La organización de la convención abre ahora un periodo de reflexión con vistas a 2026. «Estamos analizando todo en profundidad para tomar las decisiones correctas de cara a la siguiente edición», confirman fuentes de la organización. Son días «de reflexión y revisión», se limitan a decir, al tiempo que remiten a un balance que harán público en los próximos días.

