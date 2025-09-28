Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Juanma Moreno subraya un impacto de 50 millones tras la Comic-Con en Málaga y apuesta por «corregir errores» como las colas

«Diseñaremos la del año que viene con más amplitud, con más superficie», ha adelantado el presidente de la Junta

Europa Press

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:04

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado este domingo la repercusión que ha tenido que Málaga haya sido la sede de la Comic-Con San Diego ... al argumentar que «las cifras hablan por sí solas» por cuanto ha esgrimido «un impacto económico que ha sido de 50 millones» como retorno de una inversión de la Junta de Andalucía de 2,4 millones de euros, a los que ha sumado otros 800.000 euros del Ayuntamiento de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  5. 5 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  6. 6 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  10. 10 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juanma Moreno subraya un impacto de 50 millones tras la Comic-Con en Málaga y apuesta por «corregir errores» como las colas

Juanma Moreno subraya un impacto de 50 millones tras la Comic-Con en Málaga y apuesta por «corregir errores» como las colas