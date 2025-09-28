Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cola en el hall para acceder al patio del Palacio de Ferias

Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga

El éxito de convocatoria supera las previsiones y colapsa en hora punta el Palacio de Ferias en el día grande del evento

Regina Sotorrío
Paco Griñán

Regina Sotorrío y Paco Griñán

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:28

Ayer se vivió el día grande de San Diego Comic-Con. La jornada del sábado fue la primera en agotarse nada más salir a la ... venta las entradas y la agenda ofrecía varios atractivos: la presentación de 'Predator: Badlands', encuentros con el elenco de 'The Walking Dead' y con seis firmas estrella de Marvel, y hasta un directo del conocido 'streamer' IlloJuan. Se contaba con que la afluencia sería masiva, pero el éxito de convocatoria superó las previsiones en hora punta y colapsó el Palacio de Ferias. A primera hora de la tarde, el ambiente se relajó y la convención recuperó su ritmo habitual.

