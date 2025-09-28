Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga

Ayer se vivió el día grande de San Diego Comic-Con. La jornada del sábado fue la primera en agotarse nada más salir a la ... venta las entradas y la agenda ofrecía varios atractivos: la presentación de 'Predator: Badlands', encuentros con el elenco de 'The Walking Dead' y con seis firmas estrella de Marvel, y hasta un directo del conocido 'streamer' IlloJuan. Se contaba con que la afluencia sería masiva, pero el éxito de convocatoria superó las previsiones en hora punta y colapsó el Palacio de Ferias. A primera hora de la tarde, el ambiente se relajó y la convención recuperó su ritmo habitual.

Las doce del mediodía marcó el punto de inflexión. A partir de esa hora, llegar a la sala de exposiciones -la más codiciada por el público de la Comic-Con- era misión imposible. Había que superar, y resistir, en tres colas de más de una hora cada una. La primera, una vez dentro del recinto, pero aún al aire libre, tras el arco que da la bienvenida a los héroes. Y a pleno sol. La segunda, en el hall principal del edificio. Y la tercera, en el patio interior del Palacio. Todas en zigzag, para aprovechar más el espacio. Y en cada uno de esos puntos, el acceso se bloqueaba de forma intermitente para aligerar las filas.

«¡Queremos entrar!», gritaban desde el exterior, mientras varios grupos de personas pedían incluso la devolución de las entradas. Se vivieron momentos de tensión al cerrarse temporalmente la puerta principal, y el público se rebelaba cuando algunas personas intentaban adelantar posiciones a las bravas. Avanzada la mañana, la bolsa de bienvenida de la Comic-Con encontró una nueva utilidad como parasol sobre las cabezas. «Al menos vamos a salir morenos de aquí», bromeaba una pareja que había llegado expresamente desde Irlanda, y ya se planteaba no entrar. «Nos han dicho que Málaga es muy bonita, estamos por irnos», reconocían Verónica y Andrés. No eran los únicos. Hubo personas que tal y como llegaban se iban al ver las colas kilométricas.

Leire y Alba habían llegado a las siete de la mañana y habían asistido ya a una de las charlas del día. Pero salir fuera a comprar agua les había costado ya una hora de cola para volver a entrar. Y aún les quedaban metros a paso de tortuga para alcanzar la meta. Una situación que se repetía en cientos de personas que salían del Hall M tras el panel de presentación de 'Predator: Badlands' y se veían obligados a ponerse en cola para regresar a donde estaban al principio de la mañana.

Todo esto provocó un aluvión de hojas de reclamaciones. «Cientos», decían. Tantas que la organización se vio obligada a habilitar sobre las 13.00 horas una caseta exterior para presentarlas y descongestionar así el punto de información principal donde hasta ese momento estaban siendo registradas. Solo en una hora, en ese nuevo expositor había más de 50 quejas. La normalidad se recuperó en la sesión de tarde, con accesos fluidos a los diferentes espacios. Las colas seguían siendo parte del decorado, pero no ya para entrar o moverse, sino para las actividades que tenían reserva, donde el público accedió según los horarios previstos.

Petición de mano disfrazados

Una vez dentro del paraíso friki en la Tierra, las caras cambiaban, se veían sonrisas y gestos de sorpresa. Los asistentes intentaban exprimir al máximo la experiencia con el mejor de los ánimos en la sala de exposiciones y en los diferentes encuentros programados. Algunos de ellos, eran todo un sueño para los amantes de la cultura pop, los cómics y la ciencia ficción. En una misma mesa se sentaron seis potentes firmas de Marvel, manos de las que han salido personajes icónicos como Miles Morales; portadas destacadas de la Capitana Marvel, Darth Vader y los X-Men, y páginas impresionantes de la Viuda Negra, Spiderman y muchos más. Ellos eran Elena Casagrande, Peach Momoko, Carmen Carnero, Pepe Larraz, Sara Pichelli y Luciano Vecchio, una reunión de 'all stars' comandada por «the boss» C.B. Cebulski, editor jefe de Marvel Comics.

Ante un auditorio al completo, repasaron trabajos recientes y mostraron páginas en primicia, como una de las ilustraciones de Peach Momoko para 'Ultimate X-Men'. «Esto es como jugar con los juguetes de otro», decía Pepe Larraz sobre su trabajo. Para todos es un disfrute recrear a unos héroes que les acompañan desde niño, pero demostraron que detrás de cada imagen hay mucha dedicación y entrega. Hasta la comida que aparece en el plato de Norman Osborn en una página de 'The Amazing Spider-Man' (un sandwich que come con cuchillo y tenedor y la corbata girada sobre el cuello) merece una larga pensada. «No sé si la gente se dará cuenta de estas cosas, pero a mí me dan la vida», dijo Carmen Carnero.

Like Linda se llevó el premio principal del concurso de cosplay. IlloJuan, durante su 'streaming'. La ilustradora Peach Momoko, en un panel con dibujantes estrella de Marvel. Migue Fernández

Cada intervención de los creadores era respondida por el público con aplausos y vítores. Un fenómeno fan que también se desató con IlloJuan y su streaming en su canal de Twitch desde el expositor de BBVA. «¿Quién hay ahí?», preguntaba uno. «No lo sé, pero vamos a verlo que seguro que es famoso», se escuchaba. Otros no tenían ninguna duda de quién se trataba. «¡Te quiero, IlloJuan!», gritaba un chaval. Cientos de personas se arremolinaron en torno al directo y a la pantalla gigante que lo retransmitía, con invitados de lujo como SpokSponha y Esttik. Al mismo tiempo, las Tortugas Ninjas saludaban al público y se hacían fotos con niños y mayores tras la proyección de dos de sus episodios en un auditorio.

En el Hall M, la sala con mayor capacidad del evento, desfilaban los mejores cosplay en un esperado concurso en el que hubo de todo. Hasta una petición de mano: Tanjiro Kamado y Sakonji Urokodaki, sus personajes manga, salieron comprometidos de la Comic-Con Málaga. Y mientras tanto, al otro lado del Palacio de Ferias, AMC presentaba a la prensa su nueva apuesta, 'Talamasca: La orden secreta', y convocaba a parte del elenco de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', con Norman Reedus, Melissa McBride y los españoles Óscar Jaenada y Eduardo Noriega. Todos ellos iluminaron el día grande de San Diego Comic-Con Málaga, con permiso de Arnold Schwarzenegger, el astro que este domingo clausurará la primera edición fuera de EE UU.