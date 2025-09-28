Jim Lee habla claro sobre la IA en Comic-Con Málaga: «Es la amenaza del arte»

Llegó al Auditorio 1 de San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) y con sólo unos segundos ya tenía a un público entregado a cualquier cosa ... que dijese. Como toda una leyenda, el dibujante de cómics Jim Lee aparecía en esta edición como una estrella de cine. El presidente de DC Comics dejó claro desde el inicio que él quería pasárselo bien. Y regalar arte en este último día del evento internacional. «La gente suele cobrar por los bocetos, pero yo todavía quiero seguir la tradición de regalar obras de arte», desveló mientras se sentaba y sacaba la lámina y su estuche de lápices y rotuladores. Batman y Wonder Woman serían los regalos que repartió al final del encuentro.

Mientras dibujaba, nada de discursos. Pidió que las azafatas sacaran los micrófonos y que sus fans preguntasen. «Estoy ansioso por escucharos. A mí me encanta dibujar en público, esto es algo que puede verse en mis vídeos de redes sociales, pero es importante hacerlo delante del público y no a través de una pantalla», insistió Jim Lee. Durante el encuentro quedó claro que es todo un romántico del dibujo y del cara a cara, siente que si está sentado en el escritorio delante del ordenador «es menos creativo».

«La verdadera amenaza en el arte es la inteligencia artificial, me preocupa», contestó a una de sus fans que le pidió consejo sobre estudiar o no en una escuela. «Yo hice psicología, o sea que estaba rodeado de raros y locos. No tuve la experiencia de compartir inspiración con otros compañeros dibujantes, pero si sabes lo que quieres no hay mejor entorno que la universidad para compartir y aprender entre jóvenes», añadió el dibujante.

Jim Lee encuentra «algunos beneficios» para trabajar de forma digital: «Para hacer cambios y editar; especialmente para encontrar el color es genial, pero consume mucho tiempo. Obviamente he utilizado Photoshop, pero me gusta el placer real del dibujo y el trabajo; me gusta tener el lápiz en mi mano… Trabajando con lo digital me siento como si estuviera dibujando sobre vidrio, simplemente no se siente».

Entre todas las preguntas que le hicieron, se mojó al hablar de su historia favorita: 'X-Men #268', el primer trabajo que hice con Chris Claremont. Yo estaba muy nervioso porque él era como el chef y yo le pedía zanahorias y carne para cocinar algo increíble. Esa historia siempre tendrá un lugar especial en mi corazón porque fue una introducción única en la narración profesional», confesó Jim Lee.

«Si no pudiera dibujar cómics de superhéroes me encantaría dibujar un Conan; también la ciencia ficción sería muy divertida de hacer», aseguró cuando le preguntaron. Y desveló que le encanta dibujar a Spiderman: «Pero lo odio por todas las estúpidas telarañas», bromeó en su respuesta, en la que concluyó: «Batman es uno de mis favoritos de dibujar».