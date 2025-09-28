Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jim Lee, este domingo en San Diego Comic-Con Málaga, durante su encuentro en el Auditorio 1. Salvador Salas

Jim Lee habla claro sobre la IA en Comic-Con Málaga: «Es la amenaza del arte»

El dibujante de cómics regala dos bocetos hechos en directo, se muestra nostálgico ante lo digital y desvela que Batman es uno de sus favoritos

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:11

Llegó al Auditorio 1 de San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) y con sólo unos segundos ya tenía a un público entregado a cualquier cosa ... que dijese. Como toda una leyenda, el dibujante de cómics Jim Lee aparecía en esta edición como una estrella de cine. El presidente de DC Comics dejó claro desde el inicio que él quería pasárselo bien. Y regalar arte en este último día del evento internacional. «La gente suele cobrar por los bocetos, pero yo todavía quiero seguir la tradición de regalar obras de arte», desveló mientras se sentaba y sacaba la lámina y su estuche de lápices y rotuladores. Batman y Wonder Woman serían los regalos que repartió al final del encuentro.

