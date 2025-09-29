Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un Spiderman, metido en el papel, en la última jornada del concurrido evento. Salvador Salas

San Diego Comic-Con Málaga cierra con lleno y el reto de mejorar los accesos y corregir las colas

La afluencia masiva se repite en la última jornada en la que el presidente de la Junta se declara «satisfecho con este nuevo hito» con un impacto económico de 50 millones de euros

Paco Griñán
Cristina Pinto

Paco Griñán y Cristina Pinto

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:11

La última jornada de San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) dejó momentos irrepetibles. La presencia de Arnold Schwarzenegger fue el broche final a la repercusión ... de un evento que ha roto sus mejores previsiones con éxito absoluto de público: unas 120.000 personas han pasado estos cuatro días por el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma). También económico con un impacto en la ciudad de 50 millones de euros que han dejado no solo los amantes de la cultura pop de la provincia y Andalucía, sino también la legión de ese orgullo friki que han venido de toda Europa y Latinoamérica. Un ambiente extraordinario de aficionados entregados y con ganas de disfrute, que ha tenido también la sombra de un evento sobrepasado en sus previsiones que vivió momentos de colapso con interminables colas en las jornadas de mayor ocupación del fin de semana y muchas protestas de los asistentes. Un rodaje del que la organización ha tomado nota para ampliar los espacios la próxima edición que volverá a celebrarse a finales de septiembre de 2026.

