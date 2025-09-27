Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Norman Reedus, con una 'cosplayer' en San Diego Comic-Con Málaga. Migue Fernández

Norman Reedus y Melissa McBride, sobre el final de 'The Walking Dead': «¿Qué dices? Ni me lo planteo»

Los protagonistas hablan sobre la serie que los ha mantenido 14 años juntos y cuyo cierre ha anunciado la cadena AMC

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:33

Los zombis y los vampiros tenían hoy invitación especial en San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM). Por un lado, la apocalíptica 'The Walking Dead: Daryl ... Dixon' se ha ganado los aplausos con sus grandes protagonistas al frente, los norteamericanos Norman Reedus y Melissa McBride, y, por otro, la nueva serie 'Talamasca: la orden secreta', ha presentado su primera temporada que le hinca el diente a los discípulos de Drácula. Dos producciones de la cadena norteamericana AMC, la cual ha apostado por el evento malagueño para sus novedades de la temporada. En el caso de la ficción de los muertos vivientes por varios motivos: acaba de estrenar su última temporada rodada además en España y, el pasado verano en la comic-con original de San Diego, anunció su final con una entrega más que está por rodarse.

