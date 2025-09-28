Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»

Baño de mitomanía este domingo en San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM). Y de nivel Hollywood. Un atestado Hall M se ha puesto en pie ... nada más entrar el padrino de esta edición inaugural, Arnold Schwarzenegger, que, a la vista estaba, era el más esperado. El encargado de presentarlo ha sido el mismísimo Antonio Banderas, compañero del actor norteamericano de origen austríaco en 'Los Mercenarios 3', que, de rodillas, le ha entregado el galardón de honor de esta edición inaugural de la primera Comic-Con europea. El protagonista de 'Terminator' ha regalado abrazos, ha soltado sus frases míticas -«Hasta la vista, baby» y «Volveré»- y ha confesado que le encantan este tipo de convenciones. Por eso, desde que le «invitaron a Málaga para venir al primer evento Comic-Con, dije: me apunto», ha confesado.

Maestro absoluto del escenario, Schwarzenegger ha hecho las delicias de los 3.000 presentes, ante los que ha repasado su carrera, sus comienzos en el culturismo, su triunfo en el cine pese a su físico y las dificultades de su acento, el papel de España en su lanzamiento internacional y su paso a la política como gobernador de California. Incluso ha tenido tiempo para hablar de la política actual, templar ánimos y responder a Trump que esta semana volvió a encender el ambiente al afirmar: «Odio a mis oponentes». Sin histrionismo y con calma, el actor y político ha querido dejar claro su mensaje y le ha contestado: «Nadie debería odiar a nadie. Puedes respetar a la gente cuando piensa de forma diferente a la tuya».

La presencia inesperada de Antonio Banderas ha sido la primera sorpresa de la masterclass 'Desafío total' protagonizada por Schwarzenegger. El norteamericano ha mostrado además una sintonía total con el malagueño. Después de que Banderas recordara que se conquistó a su «amigo» y actor con sus «paellas» en su casa de Los Ángeles, Schwarzenegger le ha respondido que «idolatra» al malagueño desde hace «décadas» y ha asegurado que fue «muy divertido» cuando compartieron la pantalla en 'Los Mercenarios 3'. Pegaron tiros de lo lindo.

A continuación, Schwarzenegger se ha dirigido al otro personaje fantástico que estaba sobre el escenario, el cineasta Álex de la Iglesia, que ha conducido la charla con el actor de 'Mentiras arriesgadas'. Sin que lo esperase el director, Arnold le ha hecho una oferta de las que no se pueden rechazar: «Nunca hemos trabajado juntos y espero que hagamos una película juntos». El responsable de 'El día de la bestia' se ha quedado sin palabras y, después de que el norteamericano le insistiese -«¿Sí o no?»-, el vasco ha reaccionado y ha contestado con un sonoro: «Síiiiiiiiiiiiiii». En la sala había testigos de sobra de la proposición.

Aunque era su primera vez en Málaga, Arnold ha dicho su famoso «volveré» de la saga 'Terminator' con toda la intención. «Para mí, esto es como volver a casa. Porque aquí filmé 'Conan el Bárbaro'. Hace 45 años, aquí en España», ha recordado el actor de origen austriaco, recordando su paso por el desierto de Almería, Madrid y Segovia para rodar la mítica adaptación del cómic dirigida por John Millius en 1982. «Jamás lo olvidaré porque fue el comienzo de mi carrera internacional», ha asegurado.

La expectación en el patio de butacas ha sido hasta política, ya que entre los presentes en la sala estaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, que han compartido asientos con David Glanzer, portavoz de la matriz San Diego Comic-Con (EE UU), y el director de SDCCM, Javier Barberá.