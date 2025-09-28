Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Arnold Schwarzenegger, en el escenario del Hall M de la Comic-Con de Málaga.

Ver 9 fotos
Arnold Schwarzenegger, en el escenario del Hall M de la Comic-Con de Málaga. Paco Griñán

Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»

El protagonista de 'Terminator' derrocha simpatía y responde a Trump, tras recibir el premio de honor de la primera edición del evento en Europa

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:58

Baño de mitomanía este domingo en San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM). Y de nivel Hollywood. Un atestado Hall M se ha puesto en pie ... nada más entrar el padrino de esta edición inaugural, Arnold Schwarzenegger, que, a la vista estaba, era el más esperado. El encargado de presentarlo ha sido el mismísimo Antonio Banderas, compañero del actor norteamericano de origen austríaco en 'Los Mercenarios 3', que, de rodillas, le ha entregado el galardón de honor de esta edición inaugural de la primera Comic-Con europea. El protagonista de 'Terminator' ha regalado abrazos, ha soltado sus frases míticas -«Hasta la vista, baby» y «Volveré»- y ha confesado que le encantan este tipo de convenciones. Por eso, desde que le «invitaron a Málaga para venir al primer evento Comic-Con, dije: me apunto», ha confesado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  6. 6 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  9. 9 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»
  10. 10 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»