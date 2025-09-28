Arnold Schwarzenegger: «Málaga es una ciudad preciosa, lo que he visto es espectacular»

«I'll be back» («volveré»). La mítica frase de la saga 'Terminator' de Arnold Schwarzenegger resonó claro y fuerte en el atestado Hall M ... de la San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM) cuando el actor confesó que piensa volver a Málaga. Y es que el intérprete nunca había estado en la capital, pese a su amistad con Antonio Banderas y las «paellas» que degustaba cuando el malagueño residía en Los Ángeles.

Sí había estado en Andalucía, concretamente en el desierto de Almería, donde hace nada menos que 45 años rodó 'Conan el Bárbaro'. Por eso cuando lo invitaron a clausurar la San Diego Comic-Con Málaga no puso ninguna pega. Al parecer, Schwarzenegger llegó este sábado por la tarde a Málaga, aunque no se conocen cuáles han sido sus planes desde que aterrizó en el aeropuerto.

No hay rastro en sus redes sociales de qué ha hecho en Málaga, aunque sí ha visto parte de la ciudad. Así se lo confesó al alcalde Paco de la Torre y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quienes lo recibieron a su llegada al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. «Málaga es una ciudad preciosa. No he podido verlo todo, pero lo que he visto es espectacular», detalló en su encuentro. Y ya ha dejado claro que quiere volver más allá de esta visita fugaz.