Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger

Con diferencia era el más esperado de esta edición. El único e inimitable 'Terminator' de la ficción, Arnold Schwarzenegger, ha llegado este domingo a San Diego Comic-Con Málaga ... (SDCCM) como gran héroe de este primer año. Todo un baño de mitomanía. Y de nivel Hollywood. Un atestado Hall M se ha puesto en pie nada más entrar el padrino de esta edición inaugural. El encargado de presentarlo ha sido el mismísimo Antonio Banderas, que ha llamado al escenario a su compañero en 'Los Mercenarios', que ha entrado con el público puesto en pie. El actor ha regalado abrazos y ha confesado que desde que le «invitaron a Málaga para venir al primer evento Comic-Con, dije: me apunto».

En la primera fila del auditorio se situaban el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y junto con Antonio Banderas ejercía de maestro de ceremonias el director Álex de la Iglesia.

Las puertas se han abierto puntualmente a las 10 de la mañana, aunque desde el alba ya había público esperando para coger buen sitio en esta jornada señalada de la Comic-Con. Rápidamente, los primeros visitantes que han accedido al exterior del recinto ferial se han decantando por dos vías. Unos corrían para acceder al pabellón de exposiciones, donde se encuentra la mayor parte de atracciones, coleccionistas y venta de todo tipo de productor de la cultura pop, entre ellos los ya famosos Funko que se agotan en apenas minutos. Otros se han dirigido en sentido opuesto para tomar posiciones en el Hall M, donde 3.000 personas disfrutan de la gran atracción del evento, Schwarzenegger, que ofrece una charla titulada como una de sus grandes películas: 'Desafío total'.

Esta última jornada ha amanecido con una gran expectación, gran ambiente y, por supuesto, disfraces y 'cosplayers' de todos los colores. Es un día para todos los públicos ya que en los acceso se han visto numerosas familias que acudían aprovechando el fin de semana.

Y es que el buen ambiente y el acceso fluido es la nota predominante tras la apertura de puertas de esta última jornada, en la que también tienen cita uno de los grandes gurús del cómic mundial, Jim Lee, el artista y editor jefe de DC Cómics, y el director de cine J.A. Bayona, que llega directamente del Festival de San Sebastián, donde ayer participó en la clausura del certamen como presidente del jurado.