Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger

Numerosas familias asisten este domingo a la cita que cierra su primera edición con su invitado

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:56

Con diferencia era el más esperado de esta edición. El único e inimitable 'Terminator' de la ficción, Arnold Schwarzenegger, ha llegado este domingo a San Diego Comic-Con Málaga ... (SDCCM) como gran héroe de este primer año. Todo un baño de mitomanía. Y de nivel Hollywood. Un atestado Hall M se ha puesto en pie nada más entrar el padrino de esta edición inaugural. El encargado de presentarlo ha sido el mismísimo Antonio Banderas, que ha llamado al escenario a su compañero en 'Los Mercenarios', que ha entrado con el público puesto en pie. El actor ha regalado abrazos y ha confesado que desde que le «invitaron a Málaga para venir al primer evento Comic-Con, dije: me apunto».

