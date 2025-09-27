Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex de la Iglesia, Elle Fanning y el director Dan Trachtenberg, en la Comic-Con. Migue Fernández

El director del último 'Predator' avisa a los espectadores en la Comic-Con Málaga: «Os sangrarán los oídos»

Dan Trachtenberg y la actriz Elle Fanning presentan en el Hall M los primeros veinte minutos de la nueva entrega de la saga, 'Badlands', que renueva por completo el personaje

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:46

Entre las exclusivas de San Diego Comic-Con Málaga este sábado tocaba una cinta con una de las grades sagas del cine fantástico, 'Predator', que ... ha rejuvenecido desde que Disney se hizo cargo de la franquicia. La última entrega, 'Badlands', ha traído a la convención a la coprotagonista, Elle Fanning, y al director, Dan Trachtenberg, que han estrenado en primicia en el gran auditorio Hall M los primeros 20 minutos de la película. El realizador ha avisado al público: «Os sangrarán los oídos». Y por los aplausos y ovaciones del personal, la película no ha defraudado.

