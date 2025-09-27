El director del último 'Predator' avisa a los espectadores en la Comic-Con Málaga: «Os sangrarán los oídos»

Entre las exclusivas de San Diego Comic-Con Málaga este sábado tocaba una cinta con una de las grades sagas del cine fantástico, 'Predator', que ... ha rejuvenecido desde que Disney se hizo cargo de la franquicia. La última entrega, 'Badlands', ha traído a la convención a la coprotagonista, Elle Fanning, y al director, Dan Trachtenberg, que han estrenado en primicia en el gran auditorio Hall M los primeros 20 minutos de la película. El realizador ha avisado al público: «Os sangrarán los oídos». Y por los aplausos y ovaciones del personal, la película no ha defraudado.

Como ha avanzado el propio Trachtenberg, «la principal diferencia es que esta vez el depredador es el protagonista, el monstruo es el personaje principal y la víctima en lugar del villano». Así, 'Predator: Badlands' se centra en la historia de un joven depredador, marginado por su clan, del cual huye encontrado un aliado inesperado, una androide que solo conserva la mitad superior de su cuerpo, y con la que se embarca en un peligroso viaje en busca del peor adversario.

«Un emparejamiento inesperado y divertido ya que ambos forman una alianza incómoda que hace que la historia hable de una relación», ha explicado el cineasta. Acompañados del también director Álex de la Iglesia, convertido en maestro de ceremonias de los eventos en el Hall M de SDCCM, Dan Trachtenberg ha tirado de cinefilia para explicar que la película también homenajea al 'King Kong' de Ray Harrihausen, ya que el «peligro viene de las criaturas que rodean al protagonista, algunos diez veces más grande» en una tierra hostil.

«Estoy muy emocionado y deseando que todo el mundo la vea. Es un guion increíble» Dan Trachtenberg

El cineasta está deseando que se estrene esta nueva entrega en cartelera el próximo mes de noviembre. «Estoy muy emocionado y deseando que todo el mundo la vea. Es un guion increíble y, a pesar de ser una película de Predator, ¡hay tanta humanidad en esta película!». Aunque sangren los oídos.

Ampliar Elle Fanning, coreada y aplaudida por el público de la Comic-Con. Migue Fernández

Por su parte, la actriz Elle Fanning, muy coreada por el público, ha confesado que, aunque le «encantan las películas de ciencia ficción», «este es un género diferente para mí». De hecho, su inmersión en el mundo 'Predator' ha sido con esta entrega, aunque había visto «la primera de Arnold (Schwarzenegger), que es tan icónica».

Además, ha explicado que el rodaje tuvo su complicación ya que, en el filme, da vida a un droide a la que le falta medio cuerpo (la parte inferior) por lo que su aliado predator carga con ella a la espalda como si fuera una «mochila». «Lo que me encanta de esta franquicia es que, por supuesto, hay efectos visuales, pero muchos son tangibles. No hay mucha pantalla verde», ha valorado la actriz que tuvo que sincronizarse perfectamente con su compañero de reparto, Dimitrius Schuster-Koloamatangi: «Aprendimos a caminar juntos porque estábamos espalda con espalda gran parte del tiempo».