Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Día grande en San Diego Comic-Con Málaga

Ver 20 fotos
Migue Fernández

Día grande en San Diego Comic-Con Málaga

La convención friki afronta el fin de semana con lleno absoluto y dos grandes reclamos en su agenda: 'Predator: Badlands' y 'The Walking Dead'

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:19

Este fue el primer día en agotarse cuando salieron a la venta las entradas. Si el jueves y el viernes se sentía el lleno en ... el Palacio de Ferias de Málaga, imaginen cómo está el ambiente este sábado. Una hora antes de la apertura de puertas ya eran miles y miles las personas que esperaban su turno en las puertas de acceso, muchos ya transformados con todo detalle en su personaje favorito. Y desde las siete de la mañana. No hay dolor. Todo sea por exprimir al máximo el día grande de San Diego Comic-Con Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  5. 5 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  6. 6 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  7. 7 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  8. 8 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  9. 9 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  10. 10

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Día grande en San Diego Comic-Con Málaga