El actor Jared Leto, en la Alcazaba, con la Farola al fondo, este viernes en Málaga. SUR

Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga

La estrella de Hollywood promociona el estreno de 'Tron: Ares' en la monumental fortaleza, con la vista de la Farola

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:05

La estrella de Hollywood Jared Leto se está recorriendo los castillos de Málaga. Tras protagonizar este viernes una multitudinaria presentación de su nueva película, 'Tron: Ares', en San Diego Comic-Con Málaga ... (SDCCM), la compañía productora, Disney, le sacó una entrada para la Alcazaba, donde posó para una sesión de fotos oficiales, junto a la actriz Jodie Turner-Smith y el director Joachim Rønning. No es la primera vez que el norteamericano conquista una fortaleza de la provincia ya que hace apenas dos meses también se dejó retratar desde el Castillo Sohail de Fuengirola descolgándose en tirolina hasta el escenario de su concierto en Marenostrum con su grupo Thirty Seconds to Mars.

