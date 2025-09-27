Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga

La estrella de Hollywood Jared Leto se está recorriendo los castillos de Málaga. Tras protagonizar este viernes una multitudinaria presentación de su nueva película, 'Tron: Ares', en San Diego Comic-Con Málaga ... (SDCCM), la compañía productora, Disney, le sacó una entrada para la Alcazaba, donde posó para una sesión de fotos oficiales, junto a la actriz Jodie Turner-Smith y el director Joachim Rønning. No es la primera vez que el norteamericano conquista una fortaleza de la provincia ya que hace apenas dos meses también se dejó retratar desde el Castillo Sohail de Fuengirola descolgándose en tirolina hasta el escenario de su concierto en Marenostrum con su grupo Thirty Seconds to Mars.

Ampliar Jodie Turner-Smith y Jared Leto, en las fotos promocionales en Málaga. SUR

Menos adrenalínico fue su paso ayer por la Alcazaba, aunque dejó imágenes de postal durante la puesta de sol con algunos de los rincones más emblemáticos de la fortaleza andalusí del siglo XI con la Farola y el puerto a sus espaldas. Antes, Jared Leto pasó por SDCCM para dejar claro su devoción por la saga de Disney y afirmar que «'Tron' es como 'Star Wars', me encanta desde que la vi con 12 años». Y a continuación se dio un baño de masas entre el público de SDCCM cuando, al terminar la presentación en la que se estrenaron en exclusiva fragmentos de 'Tron: Ares', se bajó entre el público a saludar, desatando la locura entre los presentes. Todos querían tocarlo, saludarlo o llevarse un 'selfie' con la estrella.

La nueva película de la saga Disney se estrena en cartelera el próximo 10 de octubre, aunque antes Leto, Turner-Smith y Rønning están inmersos en una gira de promoción de la nueva película de la saga 'Tron' que arrancó hace unos días en Seúl, Nueva York y París, y ha hecho su segunda parada europea en Málaga, único destino de la película en España. Italia, Alemania y Reino Unido serán las próximas visitas del itinerario del protagonista de 'Escuadrón suicida' y 'Morbius'.

Jared Leto protagoniza la nueva entrega de la saga 'Tron'. SUR

El argumento de 'Tron: Ares' mezcla el mundo de los videojuegos con la Inteligencia Artificial con la historia de un sofisticado programa que es enviado desde el mundo digital al real, lo que supone el primer encuentro de la humanidad con seres dotados de IA. Junto a Jared Leto y Jodie Turner-Smith, el reparto incluye a Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Arturo Castro,Cameron Monaghan y las apariciones especiales de Gillian Anderson ('Expediente X') y Jeff Bridges, protagonista de la primera entrega de esta saga de Disney.