Jared Leto y el estreno en España de 'Tron: Ares' desata la locura en San Diego Comic-Con Málaga

Jared Leto está pidiendo una calle en Málaga. Si hace un par de meses la montaba en su concierto en Marenostrum descolgándose en una tirolina ... desde el Castillo de Sohail al escenario, este viernes la ha vuelto a liar ante las 3.000 personas que abarrotaban el Hall M de San Diego Comic-Con Málaga durante el esperado estreno en España de 'Tron: Ares', la tercera entrega de esta popular saga de Disney. Esta vez no ha volado sobre el público, sino que se ha metido en pleno patio de butacas. Cuando se iba y el equipo de seguridad ya empezaba a respirar tranquilo, el actor norteamericano se ha saltado el protocolo y ha descendido hasta los espectadores, lo que ha desatado la locura. Miles de móviles haciéndole vídeos y 'selfies' y rodeándolo por todos los flancos, aunque él ha ido parándose con unos y otros, mientras el equipo de protección del evento intentaba crear un pasillo para sacarlo de allí. No obstante, él fue el que menos ganas tenía de irse. Estaba en su salsa entre los fans, después de haberse declarado un fanático más de la franquicia de Disney desde que la vio de niño: «Para mí, 'Tron' es como 'Star Wars', si no estuviera aquí presentándola, estaría donde están ustedes porque me encanta». E hizo las dos cosas, estar arriba del escenario y también entre los asistentes.

La factoría del ratón Mickey es una de las que más fuertes ha apostado por SDCCM al incluir el evento dentro de la gira mundial de presentación de 'Tron: Ares', que se estrena comercialmente el próximo 10 de octubre. Una exclusividad del evento que no tardó en llenar el inmenso Hall M, una de las mejores infraestructuras de la convención, y donde los miles de espectadores presentes tuvieron la suerte de ver en primicia un par de escenas de acción con las famosas motos de luz de la saga. Precisamente, la comic-con también tiene en su zona expositiva un réplica a tamaño real de este futurista vehículo que es una de las atracciones preferidas de los visitantes para montarse, hacerse fotos y colgarla en redes sociales.

Esa es la moto que precisamente monta en la película Jared Leto, al que presentó el cineasta Álex de la Iglesia, que aseguró que «'Tron' cambió mi vida allá por el 82» y se mojó al asegurar que ya ha visto la película y que «es la mejor de la saga». Junto al director de esta tercera entrega, Joachim Rønning, y la coprotagonista, Jodie Turner-Smith, el actor norteamericano levantó aplausos y pasiones desde que apareció. Y lo primero que hizo fue dar la enhorabuena a SDCCM por esta primera edición y preguntar al público: «¿Sabéis que di un concierto aquí hace dos meses? ¿Alguien estuvo?». A lo que más de uno contestó que sí. «Fue una gran actuación en Fuengirola. Vuestra energía es genial y a nosotros nos encanta estar aquí», ha confesado un Leto encantador y cercano, que tampoco se olvida de la tirolina.

Leto tenía ganas de hablar y ha dado las claves del nuevo 'Tron'. Así, ha señalado que se enroló en este proyecto hace diez años. Su personaje es el que da título a esta secuela, Ares, el dios de la guerra, que es el nombre que toma su personaje, un programa de Inteligencia Artificial que salta del mundo virtual al real. Un papel que le ha permitido cumplir también un sueño: trabajar con Jeff Bridges, el protagonista de la primera entrega que Jared Leto vio con apenas 12 años. «Trabajar con Jeff ha sido como una experiencia espiritual. He sido un fan suyo toda mi vida», ha asegurado el actor que al pensar que vio la película en los años 80 ha espetado: «¡Estoy viejo, mierda!».

Ampliar Álex de la Iglesia, Joachim Rønning, Jared Lego y Jodie Turner-Smith, en la presentación del filme. Salvador Salas

Por su parte, la actriz Jodie Turner-Smith ha desvelado el lujoso presupuesto de la película al afirmar que se habían hecho con 250 millones de dólares. Desde luego, en pantalla hay todo un derroche de mundos virtuales fantásticos que amplían el impacto que supuso la primera entrega de 'Tron' hace más de cuatro décadas. Aunque Jared Leto ha matizado que no todo ha sido digital y que la última tecnología se ha mezclado con efectos tradicionales.

Así ha puesto el ejemplo de su propio traje que, según ha dicho, «era un hijo de puta porque era muy pesado y al final de la semana te dolía bastante». No obstante, ha admitido que esa armadura de luz de Ares le hacía sentir poderoso. «Me divertía y emocionaba llevarlo puesto en el plató», ha reconocido el intérprete que ha deseado al público que se lo pase «igual de bien» que ellos cuando la vea. «Ahora es para vosotros», ha cerrado el actor que, tras decir en español a todos los presentes «gracias, gracias, gracias, gracias» se ha bajado a darse un baño de masas. Sin traje que lo protegiera. Ni falta que le hacía.