Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jared Leto, ante la icónica moto de 'Tron', durante la presentación den Málaga. Salvador Salas

Jared Leto y el estreno en España de 'Tron: Ares' desata la locura en San Diego Comic-Con Málaga

El actor norteamericano acaba haciéndose 'selfies' entre el público que abarrotó el Hall M en el que se presentaron escenas exclusivas de la nueva película de saga Disney que ha costado 250 millones de dólares

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:53

Jared Leto está pidiendo una calle en Málaga. Si hace un par de meses la montaba en su concierto en Marenostrum descolgándose en una tirolina ... desde el Castillo de Sohail al escenario, este viernes la ha vuelto a liar ante las 3.000 personas que abarrotaban el Hall M de San Diego Comic-Con Málaga durante el esperado estreno en España de 'Tron: Ares', la tercera entrega de esta popular saga de Disney. Esta vez no ha volado sobre el público, sino que se ha metido en pleno patio de butacas. Cuando se iba y el equipo de seguridad ya empezaba a respirar tranquilo, el actor norteamericano se ha saltado el protocolo y ha descendido hasta los espectadores, lo que ha desatado la locura. Miles de móviles haciéndole vídeos y 'selfies' y rodeándolo por todos los flancos, aunque él ha ido parándose con unos y otros, mientras el equipo de protección del evento intentaba crear un pasillo para sacarlo de allí. No obstante, él fue el que menos ganas tenía de irse. Estaba en su salsa entre los fans, después de haberse declarado un fanático más de la franquicia de Disney desde que la vio de niño: «Para mí, 'Tron' es como 'Star Wars', si no estuviera aquí presentándola, estaría donde están ustedes porque me encanta». E hizo las dos cosas, estar arriba del escenario y también entre los asistentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  3. 3 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  4. 4 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  5. 5

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  6. 6 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  7. 7

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  8. 8 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  9. 9 McArthurGlen renovará su oferta comercial con tres nuevas tiendas outlet en Málaga
  10. 10 El Caracol vuelve a abrir sus puertas en La Victoria tras meses cerrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jared Leto y el estreno en España de 'Tron: Ares' desata la locura en San Diego Comic-Con Málaga

Jared Leto y el estreno en España de &#039;Tron: Ares&#039; desata la locura en San Diego Comic-Con Málaga