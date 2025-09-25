Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El arco de entrada de San Diego Comic-Con Málaga ya está montado para dar la bienvenida a los visitantes de su primera edición. Antonio Contreras

San Diego Comic-Con Málaga da la bienvenida a los héroes

La convención friki, que se celebra desde este jueves por primera vez fuera de EE UU, cita a 120.000 visitantes con Schwarzenegger como padrino y Jared Leto como última estrella invitada

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:24

Lo anuncia el arco de entrada. «Wellcome heroes» (Bienvenidos héroes) es el saludo con el que San Diego Comic-Con Málaga (SDCCN) recibe a todos ... los visitantes de su primera edición. Aquí todo el mundo es tratado como protagonista y el éxito de la convocatoria no admite dudas: se espera la llegada de 120.000 visitantes procedentes de 20 países en las cuatro jornadas que arrancan hoy con la gala inaugural. Los rostros de la ceremonia (19,30 horas) serán dos actores internacionales de origen español, Dafne Keen (la heredera de Lobezno en 'Logan') y Taz Skylar ('One Piece'), aunque las actividades arrancan desde por la mañana. Los operarios apuraban ayer los últimos toques de esta ciudad del entretenimiento que convierte Málaga en auténtica capital mundial del mundo friki con la celebración de la primera SDCC fuera de Estados Unidos. Comienza el espectáculo.

